Индира Шагдарова поругались с бизнесменом из-за лампочек

В Бурятии произошел необычный бизнес-скандал. Предприниматели Индира Шагдарова и Аюр Арсаланов решили выяснить обострившиеся отношения через суд. Каждый из них искренно верил, что был обманут. Однако Фемида их рассудила совершенно иначе.ИП Шагдарова уже давно и весьма широко известна в нашей республике. Любой желающий может увидеть имя предпринимательницы на кассовых чеках из супермаркетов торговой сети «Абсолют», если присмотрится к тому, что на них напечатано. В свое время она даже являлась депутатом Улан-Удэнского городского Совета, но постепенно перестала принимать участие в местной политике.Прежде чем мы перейдем к детальному описанию скандала, хотелось бы напомнить старый анекдот из когорты так называемых «грузинских». Звучит он так: «Сын поздно вечером приходит домой и, остановившись в дверях, спрашивает: «Мама, можно я сэгодня буду спать со Свэтом?». Удивленная мать, думая, что речь про лампочку, отвечает: «Гиви, ну, если хочешь, спи». Сын радостно оборачивается: «Свэт, не бойся, давай, заходы!».Так вот наша история как раз про недопонимание с электрическим светом. Несколько лет назад между ипэшниками Шагдаровой и Арсалановым состоялось заключение договора подряда. Шагдарова выступила заказчиком, Арсаланов же - подрядчиком. Последний обязался в течение установленного срока провести монтаж освещения в складских ангарах на ул. Строителей.Материалы для проведения работ обязалась предоставить Шагдарова, а пропан, кислород, перчатки и прочие расходные материалы являлись заботой самого подрядчика. Стороны сошлись на сумме контракта в 455 000 рублей, часть из которых бизнесвумен перечислила контрагенту авансом.Оставшиеся деньги предпринимательница должна была перечислить подрядчику в течение пяти дней после подписания соответствующих актов о приемке работ и подтверждении их стоимости. Но между деловыми партнерами что-то пошло не так. По итогу подрядчик подал в суд на заказчицу.Как установил суд, в подтверждение выполненных подрядных работ истец представил односторонне подписанный акт о приемке выполненных работ на сумму 455 000 рублей. В претензии от 16.10.2023 подрядчик просил заказчика оплатить оставшуюся часть задолженности в размере 386 750 рублей. Ненадлежащее исполнение ответчиком обязанностей по оплате выполненных работ явилось основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.В целом подрядчик заявил требование о взыскании задолженности по договору в почти 390 000 рублей и неустойку в размере около 100 000 рублей. Он настаивал, что исполнил все свои обязательства.ИП Шагдарова иск не признала. Она сказала, что акты сдачи-приемки выполненных работ в ее адрес… не поступали, да и в материалах дела нет акта о выполнении, приемке работ, подписанного двумя сторонами.Более того, Индира Шагдарова подала встречный иск, в котором заявила, что «в результате ненадлежащего исполнения ИП Арсалановым А. С. обязательств по договору» утрачены материалы, переданные для выполнения работ, вледствие чего предпринимательница понесла ущерб.«Заказчик был вынужден повторно закупить материалы и передать их подрядчику. Стоимость похищенных материалов составила 282 100 рублей», - так отражена позиция бизнесвумен в материалах дела.ИП Арсаланов, со своей стороны, отрицал претензии. Его представитель сказал, что в судебном деле не представлены доказательства, что материальные ценности передавались подрядчику.Конечно, ИП Шагдарова направила в суд бумаги - акты перемещения материалов. Но ее деловой партнер воспринял их очень критически, отметив, что они не являются актами приема-передачи материальных ценностей.«Такие документы являются документами на внутреннее перемещение объектов, основных средств структурной организации из одного структурного подразделения в другое», - настаивал он.Кроме того, прозвучала мысль, что территория, на которой находились материальные ценности, охранялась силами ИП Шагдаровой. Мол, как можно умыкнуть добро из места, за которым зорко следят силы предпринимательницы?Кому же по итогам процесса улыбнулась Фемида? А никому. Обеим сторонам отказано в удовлетворении их исков.По договору суть принципа оформления акта сдачи-приемки работ такова. Подрядчик направлял заказчику заказным письмом с уведомлением о вручении (или нарочным) два экземпляра односторонне подписанного акта.ИП Шагдарова, получив акты, должна была вместе с подрядчиком осмотреть итоги его работы и потом вернуть ему один экземпляр акта со своей подписью. Другой - оставить себе. Или дать мотивированный отказ.В качестве доказательства того, что односторонне подписанные акты были, как установил договор, высланы Шагдаровой, подрядчик предъявил суду опись почтового отправления, согласно которой в адрес предпринимательницы отосланы документы в количестве трех штук.Однако Фемида подчеркнула расплывчатость этого момента. Да, в описи значилась отправка документов, но каких именно, в ней не уточнено. Документов, как известно, может быть великое множество. А других доказательств, подтверждающих сдачу результатов работы, подрядчик в суд не представил.В таких условиях суд первой инстанции отказал подрядчику в удовлетворении его исковых требований. Но, повторим, у бизнесвумен тоже отсутствовали поводы для юридической радости.Суд согласился с тем, что заказчица купила 70 светодиодных светильников Олимп, более километра медного силового кабеля и другие материалы. Она представила документы на покупку. Но доказательств, что ИП Шагдарова передала купленное ИП Арсаланову, суд не увидел.В период проведения работ действительно часть материалов похитили. Что тогда злоумышленники украли? 14 светильников и почти весь медный кабель. Полиция начала разбирательство, которое потом было приостановлено «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».Но монтаж освещения на складе надо было все же проводить. Обворованная заказчица вновь закупила украденное, но одновременно она написала претензию - дескать, уважаемый подрядчик, я понесла убытки, надо бы возместить стоимость похищенного… Тот не возместил, и Индира Шагдарова «родила» встречный иск, который тоже быстро «умер».Суд рассмотрел документы о перемещении материалов, которые подписал ИП Арсаланов. Их предоставила Фемиде ИП Шагдарова, но они не сыграли большой роли.«Надлежаще оформленный акт приема-передачи материальных ценностей, подписанный сторонами и подтверждающий передачу истцом таких материалов ответчику, оформление которого является необходимым в соответствии с нормами действующего законодательства, в материалах дела отсутствует», - провозгласил суд.Документы с его подписью назвали ненадлежащим доказательством передачи материальных ценностей.Правда, что тогда означает арсалановская подпись в документах о перемещении материалов, нам сейчас не очень понятно. Фемиду, видимо, не очень заинтересовал вопрос - что предприниматель подтверждал или хотел зафиксировать, ставя ту подпись?«Обстоятельства виновности и противоправности поведения ИП Арсаланова А. С. также не нашли своего документального подтверждения. За отсутствием установленного виновного лица, причастного к хищению/утрате материальных ценностей, предварительное следствие было приостановлено. Сведений о возбуждении уголовного дела и установлении виновного лица в материалы дела не представлено», - подчеркнул суд.Соломоново решение суда первой инстанции, отказавшего по обоим искам, не вступило в силу. У сторон есть несколько недель на подачу апелляционных жалоб. Думаем, разбирательство между бизнесвумен и ее партнером продолжится. Ведь каждая сторона считает себя правой. А деньги на тротуаре не валяются, и тут есть за что побороться.