Экономика и бизнес 14.11.2024 в 12:28
Экспортеров Бурятии приглашают на онлайн-конференцию
На ней выступят ведущие эксперты e-commerce и представители крупнейших маркетплейсов
Текст: Иван Иванов
5 декабря состоится масштабная онлайн-конференция EXPORT ONLINE'24. Как сообщили в Центре поддержки экспорта Бурятии, на ней расскажут, как перейти от локальных продаж к глобальному рынку, масштабировать бизнес от российских маркетплейсов до ведущих мировых платформ, адаптироваться к новым условиям и успешно конкурировать на зарубежных рынках.
На EXPORT ONLINE'24 выступят ведущие эксперты e-commerce, представители крупнейших маркетплейсов России и мира, специалисты логистических компаний, банков и консалтинговых агентств.
Центре поддержки экспорта Бурятии приглашает на конференцию экспортеров республики. Участие в ней бесплатное. Для этого надо зарегистрироваться по ссылке.
Напомним, Центр поддержки экспорта Бурятии, входящий в Центр предпринимательства «Мой бизнес», работает в рамках национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт».
На EXPORT ONLINE'24 выступят ведущие эксперты e-commerce, представители крупнейших маркетплейсов России и мира, специалисты логистических компаний, банков и консалтинговых агентств.
Центре поддержки экспорта Бурятии приглашает на конференцию экспортеров республики. Участие в ней бесплатное. Для этого надо зарегистрироваться по ссылке.
Напомним, Центр поддержки экспорта Бурятии, входящий в Центр предпринимательства «Мой бизнес», работает в рамках национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт».
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