Экономика и бизнес 15.11.2024 в 14:38

Энергетики «Россети Сибирь» объявили охоту на нелегальные оптоволоконные кабели

К поиску нелегальных подвесов на линиях электропередачи привлечены специализированные подрядчики и замотивированные сотрудники «Россети Сибирь»
A- A+
Текст: Татьяна Рощина
Энергетики «Россети Сибирь» объявили охоту на нелегальные оптоволоконные кабели
Операторы телефонной связи незаконно используют десятки тысяч километров линий электропередачи для размещения оптоволоконных кабелей: без согласования и договоров аренды с владельцами электросетевого оборудования. Сам процесс подвеса нелегального оптоволокна создает риски для бесперебойной работы сетей, из-за чего могут возникать аварийные ситуации и, как следствие, отключения электричества и интернета. Поэтому энергетики усилили мониторинг нелегальных подвесов.

«Работа ведется сразу по двум направлениям. Во-первых, стали тщательнее отслеживать и фиксировать незаконное размещение на линиях оптоволоконных кабелей. В регионах для этого привлекают дополнительно специальных сотрудников, которые фиксируют нарушения и на месте составляют акты бездоговорного подвеса. Во-вторых, наши штатные сотрудники будут получать дополнительное вознаграждение за выявление подобных случаев», — прокомментировал директор по информационным технологиям «Россети Сибирь» Олег Швецов.

По итогам составления актов операторам связи направляются претензии, оформляются обращения в контролирующие органы и в суд. Нередко по решению прокуратуры выставляются штрафы, несопоставимые с объемом легализации или платой за аренду — несколько тысяч рублей.

По данным «Россети Сибирь», ряд сотовых провайдеров постепенно идут навстречу, но проблема остаётся пока массовой. В Бурятии выявлено порядка 3 тыс. опор, на которых размещен оптоволоконный кабель без договоров. Лидирует по этому показателю ООО «Большие связи» — заняв 1498 опор. На втором месте ПАО «Ростелеком».

Технические специалисты «Россети Сибирь» призывают к добровольной легализации оптоволокна. Стоимость аренды ЛЭП для провайдеров — от 30 до 200 рублей за одну опору в месяц, что зависит от класса напряжения. Кроме того, обозначить свою собственность провайдерам необходимо в том числе для сохранности работы оптоволокна, поскольку в случае ремонта или переноса сетей энергетики не смогут связаться с собственником оптоволокна и согласовать перенос, в связи с чем нелегальное оптоволокно может быть удалено.

Фото: «Россети Сибирь»
Теги
энергетика

Все новости

Улан-Удэ получил паспорт готовности к отопительному сезону
15.11.2024 в 14:54
Энергетики «Россети Сибирь» объявили охоту на нелегальные оптоволоконные кабели
15.11.2024 в 14:38
В селе Кырен Тункинского района появится уникальный парк
15.11.2024 в 14:22
С 15 ноября Сбербанк повышает ипотечные ставки на 3,5 процентных пункта
15.11.2024 в 13:26
В Улан-Удэ запустили горячую линию по вопросам дошкольного образования
15.11.2024 в 13:06
Проезд на поврежденном мосту в Муйском районе восстановлен
15.11.2024 в 12:55
В Бурятии на двое с лишним суток отключат электронную запись к врачам
15.11.2024 в 12:45
В Заиграевском районе родителям участника СВО вручили Орден мужества
15.11.2024 в 12:40
Народный Хурал изучил проблемы населения Крайнего Севера
15.11.2024 в 12:37
Экспортеров Бурятии приглашают на платформу «Мой экспорт»
15.11.2024 в 12:36
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 ноября

Читайте также
С 15 ноября Сбербанк повышает ипотечные ставки на 3,5 процентных пункта
На первичное жилье - до 28,4 процентов, на вторичное - до 28,1 процентов
15.11.2024 в 13:26
Экспортеров Бурятии приглашают на платформу «Мой экспорт»
Там появилось много новых возможностей
15.11.2024 в 12:36
Бурятия начала подготовку к юбилейному форуму
Власти намерены показать республику с самой лучшей стороны
15.11.2024 в 11:14
Экспортеров Бурятии приглашают на онлайн-конференцию
На ней выступят ведущие эксперты e-commerce и представители крупнейших маркетплейсов
14.11.2024 в 12:28
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru