Экономика и бизнес 19.11.2024 в 17:46

ВСЖД завершила реконструкцию грузового терминала на пограничной станции Наушки

Количество мест для таможенного досмотра увеличилось в два раза – до 12 вагонов
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Текст: Андрей Константинов
ВСЖД завершила реконструкцию грузового терминала на пограничной станции Наушки
Фото: ВСЖД
В Бурятии на станции Наушки Восточно-Сибирской железной дороги завершена реконструкция грузового терминала. Модернизация проведена в рамках развития железнодорожного погранперехода между Россией и Монголией, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

На территории комплекса обустроена новая контейнерная площадка, а также проведена реконструкция подкрановых путей. Количество мест для таможенного досмотра увеличилось в два раза – до 12 вагонов.

В ходе реконструкции для размещения грузов построен крытый склад, площадью свыше 1,5 тыс квадратных метров, а также административные здания, обновлена система освещения и видеонаблюдения.

Проведенная модернизация ускорит оборот грузовых вагонов, подлежащих досмотру.

Отметим, что перевозки через погранпереход Наушки - Сухэ-Батор за 10 месяцев 2024 года выросли на 7%. Всего через границу России и Монголии по железной дороге в обоих направлениях перевезено свыше 7 млн тонн грузов.

Объемы экспортных грузов, переданных из России в Монголию, превысили 2,7 млн тонн (+18% ), а транзитом через Монголию в Китай – 2,9 млн (на уровне 2023 года). В свою очередь из Китая в Россию транзитом по Монголии перевезено более 1,3 млн тонн грузов (+6%), из Монголии в Россию передано более 130 тыс тонн (-8%).
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