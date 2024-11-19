ВСЖД завершила реконструкцию грузового терминала на пограничной станции Наушки

В Бурятии на станции Наушки Восточно-Сибирской железной дороги завершена реконструкция грузового терминала. Модернизация проведена в рамках развития железнодорожного погранперехода между Россией и Монголией, сообщили в пресс-службе ВСЖД.На территории комплекса обустроена новая контейнерная площадка, а также проведена реконструкция подкрановых путей. Количество мест для таможенного досмотра увеличилось в два раза – до 12 вагонов.В ходе реконструкции для размещения грузов построен крытый склад, площадью свыше 1,5 тыс квадратных метров, а также административные здания, обновлена система освещения и видеонаблюдения.Проведенная модернизация ускорит оборот грузовых вагонов, подлежащих досмотру.Отметим, что перевозки через погранпереход Наушки - Сухэ-Батор за 10 месяцев 2024 года выросли на 7%. Всего через границу России и Монголии по железной дороге в обоих направлениях перевезено свыше 7 млн тонн грузов.Объемы экспортных грузов, переданных из России в Монголию, превысили 2,7 млн тонн (+18% ), а транзитом через Монголию в Китай – 2,9 млн (на уровне 2023 года). В свою очередь из Китая в Россию транзитом по Монголии перевезено более 1,3 млн тонн грузов (+6%), из Монголии в Россию передано более 130 тыс тонн (-8%).