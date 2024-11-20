МТС первой оцифровала новый терминал аэропорта «Байкал» в Улан-Удэ

Компания МТС первой обеспечила полное покрытие связью одного из важнейших объектов инфраструктуры Бурятии – нового пассажирского терминала аэропорта «Байкал» в Улан-Удэ. Для нового аэровокзального комплекса МТС разработала индивидуальный проект по indoor-покрытию здания с учетом дизайнерской конструкции объекта.Как сообщили в компании, мобильной связью и интернетом охвачены все внутренние помещения построенного терминала общей площадью более 6,6 тыс. кв. метров. Современная телеком-инфраструктура работает на всех этажах нового терминала: в зонах регистрации, прилета и вылета, паспортного контроля, получения багажа, залах ожидания, в комнате матери и ребенка, в зонах кафе, торговых павильонах, в служебных помещениях, в центре обработки данных и других, сеть также доступна на парковке и рулежных дорожках.«Мы продолжаем оцифровывать стратегически важные объекты Бурятии. Это не только знак гостеприимства для тех, кто приезжает в наш город, но и хороший драйвер развития комплексной цифровой инфраструктуры для бизнеса и специализированных служб, которые находятся в здании аэропорта», — отметила директор МТС в Республике Бурятия Жанна Дорошова.Площадь современного терминала превышает 6,6 тысяч квадратных метров. Он сможет обслуживать до 400 пассажиров в час. Предусмотрены 2 телескопических трапа. Все рейсы внутренних воздушных линий с 21 ноября будут обслуживаться в новом терминале. Из действующего терминала пассажиры будут летать по международным направлениям.