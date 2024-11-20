Экономика и бизнес 20.11.2024 в 16:13

Инфраструктура ВСЖД готова к работе зимой

Магистраль направила 688 млн рублей на экипировку сотрудников зимней спецодеждой
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Текст: Андрей Константинов
Инфраструктура ВСЖД готова к работе зимой
Фото: company.rzd.ru﻿
Комплексные мероприятия по подготовке подвижного состава и инфраструктуры к работе в зимний период проведены на Восточно-Сибирской железной дороге.

В преддверии холодов подготовительные работы охватили все объекты пассажирского комплекса, а именно: 75 вокзалов, 13 павильонов и 831 посадочную платформу, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Парк пассажирских вагонов и электропоездов, который выйдет на маршруты в зимний период 2024-2025 годов, прошел техническое обслуживание и полностью готов к работе при низких температурах.

Кроме того, проведена специальная диагностика искусственных сооружений. Всего обследовано более 5 тыс объектов: мостов, тоннелей, виадуков, путепроводов, галерей, водопропускных труб. Для работников, ответственных за содержание путевой инфраструктуры, подготовлено более 1,2 тыс пунктов обогрева.

Одной из важнейших задач по обеспечению безопасности движения поездов в зимний период становится уборка снега. На ВСЖД для этих целей будут задействованы 69 единиц специального подвижного состава. Работа по расчистке путевой инфраструктуры от выпавших осадков на магистрали стартовала уже в конце октября.

Помимо этого, на приобретение и экипировку сотрудников зимней спецодеждой в 2024 году ВСЖД направила более 688 млн рублей.
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