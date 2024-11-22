Более 9,6 тысяч пар грузовых поездов проехали по ВСЖД на «виртуальной сцепке»

Восточно-Сибирская железная дорога применяет современные технологии перевозок, позволяющие повысить пропускную способность участков магистрали. Так, в январе – октябре 2024 года по технологии «виртуальной сцепки» на магистрали проведено 9647 пар грузовых поездов, сообщили в пресс-службе ВСЖД.Такая технология значительно сокращает интервал между составами, идущими в попутном направлении, за счет автоматизированного управления системой автоведения локомотивов. Обмен информацией между локомотивами происходит по цифровому помехозащищенному радиоканалу.В текущем году завершено дооснащение парка локомотивов серии 2ЭС5К и 3ЭС5К специальным оборудованием. Сейчас оно установлено на 234 машинах.«Виртуальная сцепка» используется на всем протяжении главного хода Транссиба на ВСЖД: от станции Тайшет до станции Петровский Завод. В августе – октябре на участке протяженностью 496 км от Нижнеудинска до станции Иркутск-Сортировочный было успешно протестировано применение «виртуальной сцепки» в условиях проведения ремонтных работ, когда движение в обоих направлениях ведется по одному пути. Поезда преодолели это расстояние с интервалом движения между составами в 7-8 минут.Также в январе – октябре 2024 года на ВСЖД было организовано движение 2015 поездов повышенной массы до 7100 тонн – на 13% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Кроме того, за 10 месяцев нынешнего года на магистрали организовали движение 1,2 тыс соединенных грузовых поездов. При этой технологии два грузовых поезда физически объединяются в один состав.