Фермеры Бурятии получат новые гранты на развитие хозяйства. Они смогут возместить расходы на необходимое оборудование.

Правительство Бурятии внесло изменения в порядок предоставления грантов фермерским хозяйствам и сельскохозяйственным кооператива. Ранее по гранту на развитие ферм невозможно было приобрести технику и поголовье за счет средств гранта на развитие семейной фермы.

- Вводится новая мера государственной поддержки семейных ферм в виде субсидий на возмещение до 60% затрат на приобретение оборудования для производства, хранения и переработки продукции, техники и специализированного транспорта, а также сельскохозяйственных животных (за исключением свиней), птицы и рыбопосадочного материала, - сообщили в правительстве Бурятии.

В результате фермеры Бурятии смогут увеличить объемы производства и, соответственно, выпуска сельхозпродукции.

В ближайшее время готовится отбор кандидатов на получение гранта. На субсидирование части затрат семейных ферм уже в этом году будет выделено 10 млн. рублей.

Фото: Номер один