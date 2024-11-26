Экономика и бизнес 26.11.2024 в 11:16

Фермеры Бурятии получат новые гранты на развитие хозяйства

Они смогут возместить расходы на необходимое оборудование
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Фермеры Бурятии получат новые гранты на развитие хозяйства

Фермеры Бурятии получат новые гранты на развитие хозяйства. Они смогут возместить расходы на необходимое оборудование.

Правительство Бурятии внесло изменения в порядок предоставления грантов фермерским хозяйствам и сельскохозяйственным кооператива. Ранее по гранту на развитие ферм невозможно было приобрести технику и поголовье за счет средств гранта на развитие семейной фермы.

- Вводится новая мера государственной поддержки семейных ферм в виде субсидий на возмещение до 60% затрат на приобретение оборудования для производства, хранения и переработки продукции, техники и специализированного транспорта, а также сельскохозяйственных животных (за исключением свиней), птицы и рыбопосадочного материала, - сообщили в правительстве Бурятии.

В результате фермеры Бурятии смогут увеличить объемы производства и, соответственно, выпуска сельхозпродукции.

В ближайшее время готовится отбор кандидатов на получение гранта. На субсидирование части затрат семейных ферм уже в этом году будет выделено 10 млн. рублей.

 

Фото: Номер один

Все новости

В Улан-Удэ ищут водителя, сбившего велосипедиста
26.11.2024 в 11:41
Молодежная палата при горсовете Улан-Удэ ищет инициативных людей
26.11.2024 в 11:35
В Бурятии группа сельских инвесторов ушла в минус на 3 миллиона рублей
26.11.2024 в 11:26
Фермеры Бурятии получат новые гранты на развитие хозяйства
26.11.2024 в 11:16
В Бурятии пожар в гараже повредил два автомобиля
26.11.2024 в 11:07
В Улан-Удэ собирают главную городскую ёлку
26.11.2024 в 11:06
Мэрия Улан-Удэ передала два квадрокоптера бойцам танковой бригады
26.11.2024 в 10:58
В Улан-Удэ девочка скатилась с горки под машину
26.11.2024 в 10:25
В Бурятии Фонд капитального ремонта проводит акцию по списанию пени
26.11.2024 в 10:13
В Бурятии ухудшилась обстановка на федеральной трассе
26.11.2024 в 10:04
ЗУРХАЙ
с 26 ноября по 2 декабря

Читайте также
Бурятия приняла участие в международной туристической выставке в Китае
Она представила турпродукты региона в рамках общего стенда от России
25.11.2024 в 12:03
Более 9,6 тысяч пар грузовых поездов проехали по ВСЖД на «виртуальной сцепке»
Обмен информацией между локомотивами происходит по цифровому помехозащищенному радиоканалу
22.11.2024 в 17:11
В лабораторию Тимлюйского цементного завода поступило новое оборудование
Оно позволит поддерживать качество продукции завода на высоком уровне
21.11.2024 в 16:11
С начала года Бурятия экспортировала в Китай около двух тысяч тонн рапсового масла
Вся продукция была отправлена железнодорожным транспортом
21.11.2024 в 11:12
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru