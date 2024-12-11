В Бурятии построят мегапарковку за 100 миллионов рублей

– Реализация проекта позволит сделать путешествия жителей Бурятии и наших гостей более комфортными и удобными, а также позволит Иволгинскому району создать новые рабочие места и обеспечит дополнительные налоговые поступления, – сказал глава Бурятии Алексей Цыденов.





11 декабря на заседании Совета при главе Бурятии по государственной поддержке инвестиционной деятельности рассмотрели два проекта. Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, проект, предложенный ООО «РГТ Капитал», предусматривает строительство придорожного комплекса на территории Автотуристического кластера «Байкальский» в Иволгинском районе. Инвестор построит пункт общественного питания и автостоянку. Объем инвестиций составит 100 млн рублей. Ожидается создание 18 новых рабочих мест.Также на заседании совета рассмотрели заключение дополнительного соглашения к трехстороннему инвестиционному соглашению между правительством РБ, муниципальным образованием «Поселок Онохой» и АО «Свинокомплекс «Восточно-Сибирский».Проектом предусматривается строительство погрузочно-разгрузочного участка, что позволит увеличить производственные мощности с 18 до 27 тысяч тонн мяса свинины в год. Вносимые изменения позволят увеличить объем инвестиций с 34,5 млн до 103,4 млн рублей и нарастить количество рабочих мест до 23.Оба проекта были поддержаны советом. Срок их реализации – до 2030 года.