Экономика и бизнес 11.12.2024 в 17:16

В Бурятии построят мегапарковку за 100 миллионов рублей

Объект появится в Иволгинском районе
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии построят мегапарковку за 100 миллионов рублей
Фото: архив «Номер один»
11 декабря на заседании Совета при главе Бурятии по государственной поддержке инвестиционной деятельности рассмотрели два проекта. Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, проект, предложенный ООО «РГТ Капитал», предусматривает строительство придорожного комплекса на территории Автотуристического кластера «Байкальский» в Иволгинском районе. Инвестор построит пункт общественного питания и автостоянку. Объем инвестиций составит 100 млн рублей. Ожидается создание 18 новых рабочих мест.

– Реализация проекта позволит сделать путешествия жителей Бурятии и наших гостей более комфортными и удобными, а также позволит Иволгинскому району создать новые рабочие места и обеспечит дополнительные налоговые поступления, – сказал глава Бурятии Алексей Цыденов.


Также на заседании совета рассмотрели заключение дополнительного соглашения к трехстороннему инвестиционному соглашению между правительством РБ, муниципальным образованием «Поселок Онохой» и АО «Свинокомплекс «Восточно-Сибирский».

Проектом предусматривается строительство погрузочно-разгрузочного участка, что позволит увеличить производственные мощности с 18 до 27 тысяч тонн мяса свинины в год. Вносимые изменения позволят увеличить объем инвестиций с 34,5 млн до 103,4 млн рублей и нарастить количество рабочих мест до 23.

Оба проекта были поддержаны советом. Срок их реализации – до 2030 года.
Теги
парковка

Все новости

Парки Улан-Удэ украсили праздничной иллюминацией
11.12.2024 в 17:19
В Бурятии построят мегапарковку за 100 миллионов рублей
11.12.2024 в 17:16
Жителей Левого берега Улан-Удэ обеспечат качественной питьевой водой
11.12.2024 в 17:09
Житель Улан-Удэ до смерти избил соседа
11.12.2024 в 16:53
В Улан-Удэ прибыл поезд Деда Мороза
11.12.2024 в 16:45
В Улан-Удэ депутаты горсовета приняли участие в «Школе молодого депутата»
11.12.2024 в 16:43
Алексей Цыденов: «Главная проблема — износ сетевого хозяйства»
11.12.2024 в 16:18
В Бурятском оперном театре покажут «Щелкунчика» и «Золушку»
11.12.2024 в 16:13
В Бурятии вырос интерес к французскому
11.12.2024 в 16:11
В Улан-Удэ на Верхней Березовке завершено строительство сетей централизованного водоснабжения
11.12.2024 в 16:11
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 декабря

Читайте также
Алексей Цыденов: «Главная проблема — износ сетевого хозяйства»
Глава Бурятии высказался о проблемах электроэнергетической отрасли
11.12.2024 в 16:18
Бурятские фермеры будут улучшать генофонд животных
Это необходимо для повышения продуктивных качеств скота
11.12.2024 в 14:56
T2 дополнит продукт для оценки потенциала локаций Bestplace данными телекома
11.12.2024 в 12:13
Испытан на прочность
Продукция завода «Саянскгазобетон» в числе «100 лучших товаров России»
11.12.2024 в 11:25
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru