Юрий Трутнев: «ВЭФ дает новый импульс России, она становится сильнее»

Подведены содержательные итоги IX Восточного экономического форума, который прошел 3-6 сентября 2024 года во Владивостоке. На нем подписано 313 соглашений на общую сумму 5,5 трлн рублей. Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев назвал форум одним из важнейших инструментов развития Дальнего Востока.- На форуме поднимаются самые актуальные темы социальной сферы, экономики, привлечения инвестиций – всего того, что помогает развиваться Дальнему Востоку и всей стране, улучшает качество жизни людей. За годы реализации государственной программы «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа» и благодаря решениям, принятым президентом России на полях ВЭФ, изменился не только сам макрорегион, но и его влияние на экономику в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Обсуждения, проходящие на форуме, позволяют понять динамику изменений, оперативно отвечать на вызовы современного мира, укреплять сотрудничество с дружественными странами. Форум дает новый импульс России, она становится сильнее, – сказал он.Организатор форума - Фонд Росконггресс - подготовил аналитический доклад, посвященный основным содержательным результатам мероприятия.Итоговый аналитический доклад ВЭФ-2024 — это источник информации для тех, кто стремится понимать ключевые тенденции в развитии международного сотрудничества, технологической независимости, транспортной инфраструктуры и экономической интеграции России в мировую экономику.Данное исследование важнейших тем и тенденций, обсуждавшихся на форуме, раскрывает стратегическую роль Дальнего Востока в новой глобальной экономической реальности. В нем подробно анализируются ключевые вопросы, стоящие перед регионом и страной, и предложены конкретные пути для дальнейшего устойчивого развития и интеграции в международную экономику. Важные выводы доклада:● Необходимость усиления международного сотрудничества в рамках АТР для укрепления экономической стабильности и развития новых рынков.● Формирование справедливой и демократической системы международных отношений, свободной от давления и диктата, как ключевой цели для всех заинтересованных сторон.● Стратегическая роль Дальнего Востока как флагмана развития России, преодолевающего барьеры санкционного давления и открывающего доступ к растущим рынкам.● Устойчивое развитие региона как залог укрепления позиций России на мировом рынке и интеграции в динамично развивающиеся рынки АТР.● Развитие транспортной инфраструктуры и создание новых международных транспортных коридоров как важнейшего фактора для интеграции России в глобальную экономику.● Технологический суверенитет и развитие независимых производственных мощностей как необходимое условие для укрепления экономической безопасности России.● Акцент на развитие социальной и промышленной инфраструктуры в Дальневосточном регионе для повышения качества жизни и создания новых возможностей для населения.- Глобальная стратегическая роль ВЭФа на фоне разворота экономики России на Восток несомненна. И Бурятия идет в этом направлении вместе со всем Дальним Востоком. Республика углубляет сотрудничество с странами Азии – Китаем, Монголией, Мьянмой, укрепляя экономические и культурные связи. Одним из аспектов экономического суверенитета является запуск горно-обогатительного комбината «Озёрный» - крупнейшего в России и пятого в мире производителя цинкового концентрата. В рамках развития транспортной инфраструктуры мы в этом году открыли новый терминал аэропорта «Байкал». Оба проекта, причем, подписаны на ВЭФ. И, конечно, не устану говорить, как решения, принятые на форуме, положительно влияют на качество жизни наших людей, жителей Бурятии - от обновления и строительства школ, детсадов, библиотек, домов культуры, спортзалов, поликлиник, медучреждений, до новых мер поддержки семей и бизнеса, - отметил глава Бурятии.В докладе также представлены вопросы развития технологий и кооперации в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), ШОС и БРИКС. Подробно освещены результаты форума, включая подписание 313 соглашений на общую сумму 5,57 трлн рублей.