Объем продукции агропромышленного комплекса в Бурятии вырос на 2,6 млрд рублей. Республика демонстрирует устойчивый рост в аграрной отрасли, рассказал и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Амгалан Дармаев.

- Последние данные подтверждают это. Объем произведенной продукции в сфере АПК достиг отметки в 40,6 млрд рублей, что на 2,6 млрд рублей превышает показатели предыдущего года. Это достижение стало возможным благодаря усилиям наших аграриев и работников пищевой и перерабатывающей промышленности, а также государственной поддержке со стороны республиканского и федерального правительства, - сообщил он.

Посевные площади зерновых и зернобобовых культур в Бурятии увеличились на 7,5% по сравнению с предыдущим годом, составив 74,5 тыс. гектаров.

Технические культуры были посажены на площади в 3,8 тыс. гектаров, что в 58 раз превосходит прошлогодний показатель.

Кормовые культуры занимают 45,2 тыс. гектаров, увеличившись на 10%.

Отрасль животноводства остается одним из ведущих секторов агропрома Бурятии. Рост поголовья наблюдается в разрезе всех видов сельскохозяйственных животных. Республика занимает второе место в Дальневосточном федеральном округе по производству мяса и численности поголовья крупного рогатого скота, овец, коз и свиней.

- Сегодня Россия входит в число трех крупнейших экспортеров продовольствия на мировой рынок, по пшенице - первое место в мире. На протяжении 10 лет урожай стабильно свыше 100 млн тонн. В 2023 году он был рекордным – 148 млн тонн. Страна не только полностью обеспечивает себя мясом, но и экспортирует его, - рассказал Президент РФ Владимир Путина на прямой линии, подчеркнув, что «сельское хозяйство в стране развивается хорошим темпом – три процента в год».

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