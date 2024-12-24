Лидеры по призванию

Деятельным и богатым на события сложился 2024 год для крупнейшего производителя цемента в Бурятии – Тимлюйского цементного завода. Чем запомнится уходящий год коллективу цементников, рассказывает управляющий директор ООО «ТимлюйЦемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») Александр Волков.





Творческий этап «Территории профессионалов» по традиции прошел в формате КВН. Команда «Драйв» ООО «ТимлюйЦемент» заняла третье место, а Михаил Селиванов, ведущий инженер-электроник предприятия, признан «Лучшим капитаном команды КВН».





- 2024 год был насыщен событиями. Если мы говорим о производстве, то это масштабные реконструкции сырьевых мельниц № 3 и 4, перевод сырьевой мельницы № 5 на помол цемента.Все это последовательные шаги к запуску вращающейся печи № 2 - третьей технологической линии, который состоится весной нового года. Для заводчан и очень многих жителей поселка Каменска, где расположено наше производство, это знаковое событие: печь была законсервирована с 2014 года. Нужно было видеть глаза наших сотрудников, когда во время ремонта печь запустили на главном приводе и все три печи в цехе «Обжиг» вращались!Но в эти предновогодние дни мне хотелось бы рассказать о наших людях.- Да, увлеченные, влюбленные в свое дело. У нас по-другому работать просто не получится! За любым делом стоит человек. Без наших сотрудников — профессионалов, душой болеющих за свое дело, реализация масштабных, прорывных проектов, о которых я говорил ранее, стала бы невыполнимой задачей.2024-й подарил много возможностей нашему коллективу, чтобы раскрыться и ярко проявить себя. И наши люди их не упустили!- В уходящем году холдинговая компания «Сибирский цемент», в составе которой работает Тимлюйский цементный завод, отметила 20-летие. Все корпоративные мероприятия – конкурс «Территория профессионалов» (апрель) Летняя спартакиада (июль) «Сибцема» - проходили под знаком юбилея, и это придало им особый статус и вес.За победу в профессиональных состязаниях боролись работники компании из Кузбасса, Красноярского края, Новосибирской и Иркутской областей, Бурятии. Команда «ТимлюйЦемента» своим выступлением доказала: на нашем предприятии трудятся настоящие профессионалы.Лучшими в своей профессии признаны машинист цементных мельниц Денис Балагуров и лаборант химического анализа Елизавета Садриева. Мастер смены цеха «Помол» Сергей Ермаков завоевал второе место в своей номинации, а машинист вращающихся печей Вячеслав Анашкин – третье место. Кстати, Сергей Ермаков после успешного выступления стал начальником цеха «Помол».Добавлю, что и на нашем предприятии ежегодно проводятся профессиональные соревнования. Мы чествуем лучших по профессии среди сотрудников основных производственных цехов.- И это далеко не все. Благодаря отличной физической подготовке, силе воли ребят, сплоченности коллектива «ТимлюйЦемент» вошел в тройку лидеров летней Спартакиады холдинга, которая состоялась в городе Железногорске Красноярского края.Представители Тимлюйского цементного завода стали третьими в турнире по мини-футболу и легкоатлетической эстафете, завоевали серебро в турнире по настольному теннису.И «Территория профессионалов», и Спартакиада – традиционные мероприятия, которых ждут и к которым готовятся все активы «Сибирского цемента».- Социальная ответственность – это ответственность за людей. В первую очередь за своих людей. Регулярная индексация зарплаты сотрудникам, дополнительное медицинское страхование, система выплат по самым разным жизненным ситуациям, возможность учиться и профессионально расти на предприятии – это только часть направлений социальной политики.Можно установить суперсовременное оборудование, но без людей это будет всего лишь железо. Подчеркиваю: вопросам развития и обучения персонала, создания комфортных условий труда, материального стимулирования и социальных гарантий для наших сотрудников традиционно будет уделяться особое внимание.- Так было еще недавно. Но благодаря планомерной кропотливой работе, которую мы ведем и будем продолжать вести, нам удалось снизить кадровую напряженность.В этой связи хочу рассказать о системе наставничества. В 2023 году на всех предприятиях холдинговой компании «Сибирский цемент» начала работу Школа эффективного наставника. Мы полностью пересмотрели подходы к системе обучения персонала и в целом института наставничества.Одной из первых на предприятии Школу эффективного наставника прошла опытнейший лаборант производства стройматериалов Ольга Валерьевна Хакимова. За 41 год работы на заводе она вырастила не один десяток учеников. Это человек, влюбленный в завод и в свое дело.В ноябре она стала победителем I Всероссийского конкурса «Наставничество» - единственная со всей Бурятии! Из 24 тыс. заявок со всей России экспертный совет отобрал 100 лучших, и в их числе наша Ольга Валерьевна! На прошлой неделе она вернулась из Москвы с Фестиваля наставников.Такие люди растят и своим примером воспитывают новое поколение заводчан! А после того, как мы открыли двери и регулярно проводим экскурсии на завод, с ней здороваются все каменские школьники и студенты. Потому что она просто, понятно, интересно и с большой любовью рассказывает им о цементе и его производстве.- Только представьте: из нашего цемента возводятся дома, мосты, тоннели – этот список можно продолжать долго... Я хочу пожелать всем любить свою работу так, как любят ее цементники, гордиться результатами своего труда и осознавать его нужность.Счастлив тот человек, который с радостью идет из дома на работу и с радостью возвращается с работы домой. Пусть вас всегда ждут близкие и любимые люди, пусть все будут здоровы! И хороших нам всем новостей в новом году!Фото: предоставлено Тимлюйским цементным заводом