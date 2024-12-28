Экономика и бизнес 28.12.2024 в 16:07

В Бурятии отремонтированы 171 км дорог и 22 моста

На общую сумму 11,8 млрд рублей
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Текст: Татьяна Жамсуева
В Бурятии отремонтированы 171 км дорог и 22 моста
Фото: Минтранс Бурятии

Благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» было освоено 11,8 млрд. рублей, что позволило привести в нормативное состояние 171 км федеральных, региональных и местных автомобильных дорог и 22 моста. Это существенно улучшило транспортную доступность и безопасность движения.

На федеральных трассах выполнен ремонт 34 км дорог, включая обновление слоев износа на 30,9 км и реконструкция двух мостов.

На региональной дорожной сети в нормативное состояние приведено 83 км дорог и 17 мостов.

Так, например, отремонтированы участки дорог Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян (20,12 км), Улан-Удэ – Романовка – Чита (29,3 км), Гусиноозерск-Петропавловка-Закаменск-граница с Монголией (16,53 км). В целом масштабные работы развернулись в Закаменском, Еравнинском, Баргузинском, Прибайкальском, Бичурском, Мухоршибирском, Заиграевском, Северо-Байкальском, Муйском и других районах.

На дорогах местного значения отремонтировали 54 км и 3 моста через реки Полувананда в Северо-Байкальском районе, Гарга в Курумканском и по улице Банзарова в городе Кяхте. Масштабные работы развернулись городах Гусиноозерск, Улан-Удэ, в Заиграевском, Закаменском, Иволгинском, Тарбагатайском, Кабанском, Курумканском и других районах.

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