Экономика и бизнес 10.01.2025 в 18:06

Число самозанятых в Бурятии выросло до 47 тысяч человек

Проект по самозанятости в республике начал развиваться с 2020 года
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Текст: Служба информации "Номер один"
Число самозанятых в Бурятии выросло до 47 тысяч человек

Сегодня на пресс-клубе зампред республики – министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова рассказала о росте самозанятости.

- С учетом того, что в 2020 году мы вошли в пилотный проект по самозанятости, у нас этот институт очень сильно развивается. На сегодняшний день самозанятых почти 50 тысяч человек. То есть это люди, которые добровольно обеспечивают сами себя, - сообщили в правительстве Бурятии.

Ключевые цифры:

- Рост самозанятых: с 3 тыс. чел. в 2020 году до 47 тыс. чел. в 2024 году.

- Увеличение индивидуальных предпринимателей: с 19 тыс. до 23 тыс. человек.

- Снижение безработицы: с 45 тыс. до 17,1 тыс. человек (уровень безработицы 4%).

- Открыто вакансий: более 12 тыс. от работодателей.

Отметим, что больше всего занятых - в сфере торговли (22%), образования (10%), обрабатывающего производства (10%), госуправления (8%) и здравоохранения (8%).

 

Фото: loon.site

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