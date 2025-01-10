Число самозанятых в Бурятии выросло до 47 тысяч человек
Сегодня на пресс-клубе зампред республики – министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова рассказала о росте самозанятости.
- С учетом того, что в 2020 году мы вошли в пилотный проект по самозанятости, у нас этот институт очень сильно развивается. На сегодняшний день самозанятых почти 50 тысяч человек. То есть это люди, которые добровольно обеспечивают сами себя, - сообщили в правительстве Бурятии.
Ключевые цифры:
- Рост самозанятых: с 3 тыс. чел. в 2020 году до 47 тыс. чел. в 2024 году.
- Увеличение индивидуальных предпринимателей: с 19 тыс. до 23 тыс. человек.
- Снижение безработицы: с 45 тыс. до 17,1 тыс. человек (уровень безработицы 4%).
- Открыто вакансий: более 12 тыс. от работодателей.
Отметим, что больше всего занятых - в сфере торговли (22%), образования (10%), обрабатывающего производства (10%), госуправления (8%) и здравоохранения (8%).
Фото: loon.site