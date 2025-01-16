В Бурятии хотят возродить семеноводство. Будут восстанавливать Бурятский научно-исследовательский институт сельского хозяйства (БурНИИСХ), сообщили в минсельхозе Бурятии.

Институт, являющийся филиалом Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН, столкнулся с серьезными проблемами, такими как недостаток квалифицированных кадров и высокой степенью износа сельскохозяйственной техники. Оборудование, используемое сегодня, было приобретено еще в 1980–1990-е годы, что существенно снижает эффективность работы. Также остро ощущается недостаток складских помещений.

Эти факторы привели к тому, что фермеры Бурятии вынуждены покупать не проверенный семенной материал в соседних регионах, увеличивая свои затраты на транспортировку.

- Нынешнее руководство в лице Александра Уланова намерено восстанавливать институт. Для этого планируется модернизировать техническую базу института и привлечь молодых специалистов. Важнейшим направлением работы БурНИИСХ станет развитие семеноводства. Сейчас в государственном реестре селекционных достижений числятся 12 сортов зерновых культур и 38 сортов ягодных и плодовых культур, - рассказали в минсельхозе республики.

Еще в прошлом году институт подготовил 20 гектаров для размножения оригинальных семян, а в этом году площадь будет увеличена до 100-150 га. Это важный шаг на пути к обеспечению региона качественным посевным материалом, адаптированным к местным климатическим условиям.

- В условиях, когда сорт эффективен порядка пяти лет, в Бурятии нет ресурсов для проведения сортообновления. Если мы хотим производить зерно и корма, перед нами встает необходимость восстановления первичного семеноводства. Поэтому видим проблему и будем работать совместно с БурНИИСХ и другими заинтересованными ведомствами на создание благоприятных условий для проведения научных исследований и внедрение этих результатов в сельскохозяйственную практику, - отметил и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Амгалан Дармаев.

Фото: loon.site