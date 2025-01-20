Шоколадки «Аюнка» изымают из розничных сетей в Бурятии

Производитель молочного шоколада «Аюнка» Александр Разживин сообщил на странице фабрики в VK о том, что его бренд, который хорошо был принят потребителями, оказался под прицелом конкурентов.«Друзья, у нас для вас грустная новость: мы выводим из ассортимента и продаж все виды шоколадок Аюнка, — сообщил он. — Вчера мы получили претензионное письмо от кондитерской фабрики «Красный Октябрь» на предмет схожести с шоколадом Алёнка».Разживин добавил, что пока пытается урегулировать проблему мирным путём. Он считает, что шоколадка «Аюнка» могла бы стать одной из визитных карточек Бурятии.«Особым теплом «Аюнку» отметили наши бойцы-земляки на СВО, куда мы периодически отправляем нашу продукцию», — подчеркнул он.Для создания упаковки шоколада предприниматель из Бурятии использовал нейросеть. В своих соцсетях Разживин спросил жителей республики, считают ли они, что две девочки — Аюнка и Алёнка — похожи.Большинство ответили ему, что не считают девочек похожими. Люди хвалят вкус шоколада, отправляют мемы с упаковкой «Алёнки», а также предлагают изменить дизайн с девочкой, но сохранить шоколад и его название.Тем не менее, некоторые элементы шрифта и красок на обеих шоколадных плитках оказались «схожими до степени смешения». Это открывает москвичам возможности судебного преследования бурятского предприятия по закону об авторских правах.