РАЛХ Бурятии «выжал» из БЛК долги за аренду лесных участков

В последние годы лесозаготовительная, деревообрабатывающая отрасль Бурятии переживает спад. Объемы заготовки древесины падают. Этот факт, к слову, отметил глава Бурятии на пресс-конференции, состоявшейся в конце прошлого года.Алексей Цыденов тогда разъяснил жителям республики ситуацию с бурно растущими ценами на дрова. Традиционно, дрова – это побочный продукт (как бы отходы) при заготовке древесины и обработке для выпуска пиломатериалов.Делая потом деньги на продаже пиломатериалов, предприниматель мог дровяные остатки, вообще, отдавать людям даром. Ведь прибыль от продажи дров меркнет на фоне прибыли от более маржинальных пиломатериалов.Но в кризис, чем меньше Бурятия производит пиломатериалов, тем меньше получается дровяных остатков. Объем дров уменьшается, а спрос остается стабильным.Конечно, заготавливать древесину можно исключительно на дрова. Но тогда и прибыль предприниматель будет получать только от продажи дров! Это мгновенно отражается на себестоимости, на дровяных ценах.Недавно в Бурятии завершилось разбирательство, которое мы считаем следствием непростой обстановки в местной деревообработке.Республиканское агентство лесного хозяйства (РАЛХ) обратилось в суд с иском к ЗАО «Байкальская лесная компания» (БЛК). Ведомство потребовало, чтобы с компании взыскали 1,9 млн рублей задолженности по договору аренды лесного участка – бизнесмены просрочили внесение арендной платы.Также чиновники потребовали расторжения самого договора аренды лесного участка (аж от 2009 года) и возвращения участка в почти 120 тыс. гектаров, находящегося в Сосново-Озерском и Еравнинском участковых лесничествах.Потерять право на участок, наверное, было бы большим ударом по БЛК. Чиновники тоже были не прочь пойти на компромисс. Поэтому стороны заключили в суде мировое соглашение. Причем в денежном отношении оно оказалось гораздо шире того, о чем говорил иск.РАЛХ и «лесные» бизнесмены договорились не только об упомянутом платеже в 1,9 млн рублей, но и еще о трех. Вместо сроков внесения арендной платы, указанных в договоре, стороны согласились придерживаться более льготных для БЛК сроков.В сумме, мировое соглашение урегулировало ситуацию по 7,4 млн рублей арендных денег. Финальным сроком оплаты у БЛК была дата 25 декабря 2024 г. Кроме того, «лесная» компания взяла на себя обязательство оплатить несколько неустоек.«По мировому соглашению БЛК свои обязательства выполнил», - сообщили сегодня «Номер один» в Республиканском агентстве лесного хозяйства.Кстати, из 7,4 млн рублей - 5,4 млн ушли в федеральный бюджет. Республиканский получил оставшееся.Со своей стороны, РАЛХ, конечно, снял исковые требования. Лесной участок в Еравнинском районе продолжает находиться в аренде у БЛК.