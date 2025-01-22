Экономика и бизнес 22.01.2025 в 16:36
РАЛХ Бурятии «выжал» из БЛК долги за аренду лесных участков
Начавшись с 1,9 млн, все закончилось на 7,4 млн
Текст: Петр Санжиев
В последние годы лесозаготовительная, деревообрабатывающая отрасль Бурятии переживает спад. Объемы заготовки древесины падают. Этот факт, к слову, отметил глава Бурятии на пресс-конференции, состоявшейся в конце прошлого года.
Алексей Цыденов тогда разъяснил жителям республики ситуацию с бурно растущими ценами на дрова. Традиционно, дрова – это побочный продукт (как бы отходы) при заготовке древесины и обработке для выпуска пиломатериалов.
Делая потом деньги на продаже пиломатериалов, предприниматель мог дровяные остатки, вообще, отдавать людям даром. Ведь прибыль от продажи дров меркнет на фоне прибыли от более маржинальных пиломатериалов.
Но в кризис, чем меньше Бурятия производит пиломатериалов, тем меньше получается дровяных остатков. Объем дров уменьшается, а спрос остается стабильным.
Конечно, заготавливать древесину можно исключительно на дрова. Но тогда и прибыль предприниматель будет получать только от продажи дров! Это мгновенно отражается на себестоимости, на дровяных ценах.
Недавно в Бурятии завершилось разбирательство, которое мы считаем следствием непростой обстановки в местной деревообработке.
Республиканское агентство лесного хозяйства (РАЛХ) обратилось в суд с иском к ЗАО «Байкальская лесная компания» (БЛК). Ведомство потребовало, чтобы с компании взыскали 1,9 млн рублей задолженности по договору аренды лесного участка – бизнесмены просрочили внесение арендной платы.
Также чиновники потребовали расторжения самого договора аренды лесного участка (аж от 2009 года) и возвращения участка в почти 120 тыс. гектаров, находящегося в Сосново-Озерском и Еравнинском участковых лесничествах.
Потерять право на участок, наверное, было бы большим ударом по БЛК. Чиновники тоже были не прочь пойти на компромисс. Поэтому стороны заключили в суде мировое соглашение. Причем в денежном отношении оно оказалось гораздо шире того, о чем говорил иск.
РАЛХ и «лесные» бизнесмены договорились не только об упомянутом платеже в 1,9 млн рублей, но и еще о трех. Вместо сроков внесения арендной платы, указанных в договоре, стороны согласились придерживаться более льготных для БЛК сроков.
В сумме, мировое соглашение урегулировало ситуацию по 7,4 млн рублей арендных денег. Финальным сроком оплаты у БЛК была дата 25 декабря 2024 г. Кроме того, «лесная» компания взяла на себя обязательство оплатить несколько неустоек.
«По мировому соглашению БЛК свои обязательства выполнил», - сообщили сегодня «Номер один» в Республиканском агентстве лесного хозяйства.
Кстати, из 7,4 млн рублей - 5,4 млн ушли в федеральный бюджет. Республиканский получил оставшееся.
Со своей стороны, РАЛХ, конечно, снял исковые требования. Лесной участок в Еравнинском районе продолжает находиться в аренде у БЛК.
Алексей Цыденов тогда разъяснил жителям республики ситуацию с бурно растущими ценами на дрова. Традиционно, дрова – это побочный продукт (как бы отходы) при заготовке древесины и обработке для выпуска пиломатериалов.
Делая потом деньги на продаже пиломатериалов, предприниматель мог дровяные остатки, вообще, отдавать людям даром. Ведь прибыль от продажи дров меркнет на фоне прибыли от более маржинальных пиломатериалов.
Но в кризис, чем меньше Бурятия производит пиломатериалов, тем меньше получается дровяных остатков. Объем дров уменьшается, а спрос остается стабильным.
Конечно, заготавливать древесину можно исключительно на дрова. Но тогда и прибыль предприниматель будет получать только от продажи дров! Это мгновенно отражается на себестоимости, на дровяных ценах.
Недавно в Бурятии завершилось разбирательство, которое мы считаем следствием непростой обстановки в местной деревообработке.
Республиканское агентство лесного хозяйства (РАЛХ) обратилось в суд с иском к ЗАО «Байкальская лесная компания» (БЛК). Ведомство потребовало, чтобы с компании взыскали 1,9 млн рублей задолженности по договору аренды лесного участка – бизнесмены просрочили внесение арендной платы.
Также чиновники потребовали расторжения самого договора аренды лесного участка (аж от 2009 года) и возвращения участка в почти 120 тыс. гектаров, находящегося в Сосново-Озерском и Еравнинском участковых лесничествах.
Потерять право на участок, наверное, было бы большим ударом по БЛК. Чиновники тоже были не прочь пойти на компромисс. Поэтому стороны заключили в суде мировое соглашение. Причем в денежном отношении оно оказалось гораздо шире того, о чем говорил иск.
РАЛХ и «лесные» бизнесмены договорились не только об упомянутом платеже в 1,9 млн рублей, но и еще о трех. Вместо сроков внесения арендной платы, указанных в договоре, стороны согласились придерживаться более льготных для БЛК сроков.
В сумме, мировое соглашение урегулировало ситуацию по 7,4 млн рублей арендных денег. Финальным сроком оплаты у БЛК была дата 25 декабря 2024 г. Кроме того, «лесная» компания взяла на себя обязательство оплатить несколько неустоек.
«По мировому соглашению БЛК свои обязательства выполнил», - сообщили сегодня «Номер один» в Республиканском агентстве лесного хозяйства.
Кстати, из 7,4 млн рублей - 5,4 млн ушли в федеральный бюджет. Республиканский получил оставшееся.
Со своей стороны, РАЛХ, конечно, снял исковые требования. Лесной участок в Еравнинском районе продолжает находиться в аренде у БЛК.