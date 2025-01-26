Монголия занимает место России на угольном рынке

Россия стала в 2024 году единственным экспортером угля в Китай, чьи поставки упали. И улучшения ситуации для отрасли, несущей крупнейшие убытки в российской экономике, не предвидится.

Место российских угольщиков в обеспечении Китая занимают монгольские. Китай в прошлом году закупил рекордные объемы угля - 543 млн тонн (+14% к 2023 г.). Увеличение импорта обеспечили прежде всего Австралия и Монголия - почти на 60% и 19% соответственно. По объемам поставок (около 83 млн тонн у каждой) эти две страны приблизились к России, чей экспорт упал почти на 7% до 95,1 млн тонн, по данным Таможенного управления Китая.

Несмотря на укрепление стратегических связей между Пекином и Москвой, Россия терпит убытки, потому что ее уголь слишком дорог, вынужденная переориентация поставок на Азию привела к серьезным логистическим проблемам, а западные санкции дополнительно подрывают привлекательность российских поставщиков для китайских покупателей.

Монголия же выигрывает от близости к Китаю, развивает железнодорожное сообщение с ним, продает высококачественный уголь, которого ему не хватает (в 2024 г. она обеспечила 60% импорта коксующегося угля для китайской сталелитейной промышленности), улучшает свои позиции в поставках энергетического угля, отмечает Bloomberg.

Парламент Монголии одобрил договор на 16 лет между главным угледобытчиком страны Erdenes Tavan Tolgoi и четырьмя китайскими компаниями, включая крупнейшую коммунальную компанию China Energy Investment Corp: через пять лет ежегодный экспорт должен выйти на уровень 20 млн тонн.

В Бурятии угольщики Тугнуйского угольного разреза и некоторых других угольных разрезов региона критически зависят от поставок угля за рубеж. И монгольские конкуренты могут снизить экспортные доходы разрезов и объемы выплачиваемых налогов в местные бюджеты.

Фото «Номер один»