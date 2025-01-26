Экономика и бизнес 26.01.2025 в 14:50

Монголия занимает место России на угольном рынке

Угольщики Бурятии теряют доходы из-за дешевого монгольского твердого топлива
A- A+
Текст: Иван Иванов
Монголия занимает место России на угольном рынке

Россия стала в 2024 году единственным экспортером угля в Китай, чьи поставки упали. И улучшения ситуации для отрасли, несущей крупнейшие убытки в российской экономике, не предвидится.

Место российских угольщиков в обеспечении Китая занимают монгольские. Китай в прошлом году закупил рекордные объемы угля - 543 млн тонн (+14% к 2023 г.). Увеличение импорта обеспечили прежде всего Австралия и Монголия - почти на 60% и 19% соответственно. По объемам поставок (около 83 млн тонн у каждой) эти две страны приблизились к России, чей экспорт упал почти на 7% до 95,1 млн тонн, по данным Таможенного управления Китая.

Несмотря на укрепление стратегических связей между Пекином и Москвой, Россия терпит убытки, потому что ее уголь слишком дорог, вынужденная переориентация поставок на Азию привела к серьезным логистическим проблемам, а западные санкции дополнительно подрывают привлекательность российских поставщиков для китайских покупателей.

Монголия же выигрывает от близости к Китаю, развивает железнодорожное сообщение с ним, продает высококачественный уголь, которого ему не хватает (в 2024 г. она обеспечила 60% импорта коксующегося угля для китайской сталелитейной промышленности), улучшает свои позиции в поставках энергетического угля, отмечает Bloomberg.

Парламент Монголии одобрил договор на 16 лет между главным угледобытчиком страны Erdenes Tavan Tolgoi и четырьмя китайскими компаниями, включая крупнейшую коммунальную компанию China Energy Investment Corp: через пять лет ежегодный экспорт должен выйти на уровень 20 млн тонн.

В Бурятии угольщики Тугнуйского угольного разреза и некоторых других угольных разрезов региона критически зависят от поставок угля за рубеж. И монгольские конкуренты могут снизить экспортные доходы разрезов и объемы выплачиваемых налогов в местные бюджеты.

Фото «Номер один»

Теги
уголь

Все новости

Монголия занимает место России на угольном рынке
26.01.2025 в 14:50
Без права на ошибку
26.01.2025 в 08:00
«Добыть волка – мечта каждого охотника»
26.01.2025 в 07:00
Прокуратура накажет ТГК-14
25.01.2025 в 18:20
Членам семьей участников СВО стало проще доказывать свой статус
25.01.2025 в 13:43
В Бурятии настала несладкая жизнь
25.01.2025 в 08:00
Очистить тело и душу
25.01.2025 в 07:00
Водителей Бурятии ожидают сплошные проверки
24.01.2025 в 17:49
В Бурятии уволенный за утрату доверия чиновник пытается восстановиться на работе
24.01.2025 в 17:15
В Бурятии временно перекроют федеральную трассу
24.01.2025 в 16:52
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 января

Читайте также
В Бурятии проводится регистрация на VIII Всероссийскую олимпиаду школьников Группы «Россети»
Заявки принимаются от учащихся 9–11 классов средних общеобразовательных школ, а также студентов колледжей и лицеев
23.01.2025 в 11:49
РАЛХ Бурятии «выжал» из БЛК долги за аренду лесных участков
Начавшись с 1,9 млн, все закончилось на 7,4 млн
22.01.2025 в 16:36
Аэропорт «Байкал» чуть-чуть не достиг амбициозной цели
До нее не хватило менее тысячи пассажиров
20.01.2025 в 14:49
Шоколадки «Аюнка» изымают из розничных сетей в Бурятии
Бренд не понравился московской фабрике, выпускающей «Аленку»
20.01.2025 в 13:21
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru