Тысяча иностранных инженеров начала возведение нефтеперерабатывающего завода в Монголии

Компания “Монгольский нефтеперерабатывающий завод” подписала EPC-контракт (инжиниринг, закупки и строительство) с индийской компанией “Megha Engineering and Infrastructures Ltd” (MEIL), которая была выбрана в качестве генерального подрядчика для строительства лицензированных технологических объектов для проекта строительства нефтеперерабатывающего завода.

Нефтеперерабатывающий завод будет иметь в общей сложности 12 технологических объектов, семь из которых являются лицензированными технологическими объектами глубокой переработки. Об этом сообщает агентство «Монцамэ.

Строительство этих семи объектов будет вести индийская компания MEIL в рамках вышеуказанного EPC-контракта. Технологические объекты глубокой переработки, включенные в комплекс работ, будут построены в соответствии с технологическими лицензиями компаний из Франции, Италии, США и Нидерландов. Компании-лицензиаты завершили проектирование своих технологических объектов.

В частности, водородная установка будет построена по лицензии итальянской компании “Kinetics Technology”, установка по извлечению серы - по лицензии французской компании “Axens”, установка по переработке бензина - по лицензии американской компании “UOP Honeywell”, гидрокрекинг - по лицензии американской копмании “UOP Honeywell”, гидроочистка дизельного топлива - по лицензии американской компании “UOP Honeywell”, установка разделения сжиженного нефтяного газа - по лицензии американской компании “UOP Honeywell” и вискрекинг - по лицензии нидерландской компании “Shell”.

“Megha Engineering and Infrastructures Ltd” (MEIL), компания с 34-летним опытом реализации крупных нефтехимических и инфраструктурных проектов не только в Индии, но и за рубежом, завершит строительство вышеуказанных семи объектов в течение 36-38 месяцев, как предусмотрено контрактом.

Строительство нефтеперерабатывающего завода, которое финансируется за счет льготного кредита в размере 1,7 миллиарда долларов США от правительства Индии, состоит из четырех этапов работ: нетехнологичные здания, атмосферная и вакуумная дистилляция, установки разделения насыщенных газов, вспомогательные сооружения, тепловая электростанция и лицензированный технологический объект.

Работы по строительству девяти зданий, систем электро- и водоснабжения и инфраструктуры на территории нефтеперерабатывающего завода, которые являются частью первого пакета, были завершены и приняты Государственной комиссией в ноябре 2024 года. Завершены работы по заливке бетона для фундаментов трубопроводной эстакады и технологической печи второго и третьего блоков. В ближайшее время начнется монтаж металлоконструкций.

Соответствующие должностные лица сообщили, что фундамент здания тепловой электростанции и подстанции нефтеперерабатывающего завода залит, а основные строительные работы завершены. В настоящее время над проектом строительства нефтеперерабатывающего завода работают более 1000 инженеров и специалистов из Монголии, Индии, Китая, Италии, Франции, США, Канады, Нидерландов и Испании.





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