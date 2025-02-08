Экономика и бизнес 08.02.2025 в 14:56

Тысяча иностранных инженеров начала возведение нефтеперерабатывающего завода в Монголии

Через три года в стране появится свой бензин

A- A+
Текст: Иван Иванов
Тысяча иностранных инженеров начала возведение нефтеперерабатывающего завода в Монголии

Компания “Монгольский нефтеперерабатывающий завод” подписала EPC-контракт (инжиниринг, закупки и строительство) с индийской компанией “Megha Engineering and Infrastructures Ltd” (MEIL), которая была выбрана в качестве генерального подрядчика для строительства лицензированных технологических объектов для проекта строительства нефтеперерабатывающего завода.

Нефтеперерабатывающий завод будет иметь в общей сложности 12 технологических объектов, семь из которых являются лицензированными технологическими объектами глубокой переработки. Об этом сообщает агентство «Монцамэ.

Строительство этих семи объектов будет вести индийская компания MEIL в рамках вышеуказанного EPC-контракта. Технологические объекты глубокой переработки, включенные в комплекс работ, будут построены в соответствии с технологическими лицензиями компаний из Франции, Италии, США и Нидерландов. Компании-лицензиаты завершили проектирование своих технологических объектов.

В частности, водородная установка будет построена по лицензии итальянской компании “Kinetics Technology”, установка по извлечению серы - по лицензии французской компании “Axens”, установка по переработке бензина - по лицензии американской компании “UOP Honeywell”, гидрокрекинг - по лицензии американской копмании “UOP Honeywell”, гидроочистка дизельного топлива - по лицензии американской компании “UOP Honeywell”, установка разделения сжиженного нефтяного газа - по лицензии американской компании “UOP Honeywell” и вискрекинг - по лицензии нидерландской компании “Shell”.

“Megha Engineering and Infrastructures Ltd” (MEIL), компания с 34-летним опытом реализации крупных нефтехимических и инфраструктурных проектов не только в Индии, но и за рубежом, завершит строительство вышеуказанных семи объектов в течение 36-38 месяцев, как предусмотрено контрактом.

Строительство нефтеперерабатывающего завода, которое финансируется за счет льготного кредита в размере 1,7 миллиарда долларов США от правительства Индии, состоит из четырех этапов работ: нетехнологичные здания, атмосферная и вакуумная дистилляция, установки разделения насыщенных газов, вспомогательные сооружения, тепловая электростанция и лицензированный технологический объект.

Работы по строительству девяти зданий, систем электро- и водоснабжения и инфраструктуры на территории нефтеперерабатывающего завода, которые являются частью первого пакета, были завершены и приняты Государственной комиссией в ноябре 2024 года. Завершены работы по заливке бетона для фундаментов трубопроводной эстакады и технологической печи второго и третьего блоков. В ближайшее время начнется монтаж металлоконструкций.

Соответствующие должностные лица сообщили, что фундамент здания тепловой электростанции и подстанции нефтеперерабатывающего завода залит, а основные строительные работы завершены. В настоящее время над проектом строительства нефтеперерабатывающего завода работают более 1000 инженеров и специалистов из Монголии, Индии, Китая, Италии, Франции, США, Канады, Нидерландов и Испании.


Фото "Номер один"

Теги
Монголия нефть бензин строительство

Все новости

Найденную в Улан-Удэ косулю выпустили в лес
08.02.2025 в 15:43
Жителей Бурятии призывают повременить с поездками в Иркутск
08.02.2025 в 15:10
Тысяча иностранных инженеров начала возведение нефтеперерабатывающего завода в Монголии
08.02.2025 в 14:56
В Улан-Удэ спасли заплутавшую косулю
08.02.2025 в 12:24
В Улан-Удэ на пожаре погибли три человека
08.02.2025 в 12:08
В Бурятии госинспекторы отгоняют оленей от трассы
08.02.2025 в 11:49
В Бурятии женщина погибла от непотушенной сигареты
08.02.2025 в 11:17
Жители Бурятии за неделю отдали мошенникам 11 миллионов рублей
08.02.2025 в 11:03
Несмотря на холода, Монголию посетило рекордное число туристов
08.02.2025 в 10:11
Бурятский язык идет в «Яндекс»
08.02.2025 в 08:00
ЗУРХАЙ
с 5 по 11 февраля

Читайте также
В Бурятии «умирает» монгольский бизнес
А местные бизнесмены теперь предпочитают регистрироваться как ИП
07.02.2025 в 10:22
Компания РЖД в прошлом году перечислила в бюджет Бурятии 4,2 млрд рублей
РЖД является одним из крупнейших плательщиков налогов и страховых взносов в Иркутской области и Бурятии
27.01.2025 в 12:19
Монголия занимает место России на угольном рынке
Угольщики Бурятии теряют доходы из-за дешевого монгольского твердого топлива
26.01.2025 в 14:50
В Бурятии проводится регистрация на VIII Всероссийскую олимпиаду школьников Группы «Россети»
Заявки принимаются от учащихся 9–11 классов средних общеобразовательных школ, а также студентов колледжей и лицеев
23.01.2025 в 11:49
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru