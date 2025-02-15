В Бурятии на торгах разыгрывается мусоросортировочная станция

Минимуществом Бурятии реализуется лот, включающий в себя комплекс оборудования мусоросортировочной станции. Начальная стоимость 4 653 000 руб.

Согласно техническому отчету минимущества, оборудование мусоросортировочной станции находится в исправном состоянии, а значит может представлять интерес для предприятий мусороперерабатывающей отрасли.



Комплекс оборудования мусоросортировочной станции включает в себя автовесы, ленточные конвейеры и прочее.

Найдется ли желающий приобрести мусоросортировочную станцию неизвестно.