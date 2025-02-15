Экономика и бизнес 15.02.2025 в 13:26

В Бурятии на торгах разыгрывается мусоросортировочная станция

Об этом объявило Минимущество Бурятии
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Текст: Татьяна Жамсуева
В Бурятии на торгах разыгрывается мусоросортировочная станция
фото: Минимущество РБ

Минимуществом Бурятии реализуется лот, включающий в себя комплекс оборудования мусоросортировочной станции. Начальная стоимость 4 653 000 руб.

Согласно техническому отчету минимущества, оборудование мусоросортировочной станции находится в исправном состоянии, а значит может представлять интерес для предприятий мусороперерабатывающей отрасли.

Комплекс оборудования мусоросортировочной станции включает в себя автовесы, ленточные конвейеры и прочее.

Найдется ли желающий приобрести мусоросортировочную станцию неизвестно.


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