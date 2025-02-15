Монголия делает ставку на искусственный интеллект

Монголия сделала важный шаг на пути к цифровой трансформации, официально представив свою “Национальную стратегию в области искусственного интеллекта (ИИ) больших данных” на Форуме "Data + AI Conference-2025", который состоялся в Улан-Баторе.



Как сообщило ИА «Монцамэ», для разработки этой стратегии министерство цифрового развития, инноваций и коммуникаций Монголии в тесном сотрудничестве с Программой развития ООН провело всестороннюю оценку готовности страны к внедрению искусственного интеллекта. В процессе разработки были учтены мнения представителей государственных и частных организаций, ученых из Академии наук, преподавателей университетов, а также молодых специалистов, работающих в области искусственного интеллекта за рубежом. Все эти идеи и предложения были объединены и представлены для широкого обсуждения. Горнодобывающая промышленность и энергетика были выделены в качестве наиболее важных областей применения искусственного интеллекта в Монголии. Эти отрасли обладают уникальными возможностями для использования передовых технологий.



На форуме министр цифрового развития, инноваций и коммуникаций Монголии Ц.Баатархуу сообщил, что «для Монголии искусственный интеллект – это, прежде всего технология, которую мы используем как потребители. В дальнейшем мы стремимся стать страной, производящей искусственный интеллект, и для этого важно понимать, в какие отрасли следует инвестировать больше, какие меры и решения должны приниматься государственными органами. Цель сегодняшнего форума - изучить пути совместной работы государства и частного сектора по этим вопросам. Искусственный интеллект стал основой цифровой трансформации нашего времени и ключевым элементом развития.



Правительство располагает большими объемами данных, которые должны быть доступны частному сектору и организациям, проводящих исследования в области искусственного интеллекта. Мы понимаем, что внедряемые нами технологии требуют значительных энергозатрат, поэтому мы запускаем проект по созданию центра, основанного на искусственном интеллекте и информационных технологиях. Кроме того, мы готовим технико-экономическое обоснование строительства дата-центра. Мы также планируем создать Национальный совет по искусственному интеллекту, который будет координировать усилия в этой области.



Особое внимание необходимо уделить развитию специалистов в области ИИ, так как они играют ключевую роль в реализации национальной стратегии. С этой целью мы намерены объявить о программе оплачиваемых стажировок и исследовательских проектов, пригласив к участию научных работников из Академии наук, университетов и частного сектора. Также важно, чтобы эти проекты не сталкивались с излишними юридическими и административными барьерами. Чтобы стимулировать частные исследования, государство предоставит специальные налоговые льготы и поддержку".