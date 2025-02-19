Экономика и бизнес 19.02.2025 в 16:22

Период застоя позади

Владимир Павлов поблагодарил руководство Улан-Удэнского ЛВРЗ за вклад в экономику региона
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Текст: Макар Захаров
Период застоя позади

Председатель Народного Хурала Республики Бурятия Владимир Павлов провел совместно с депутатами профильного комитета выездное рабочее совещание на Улан-Удэнском локомотивовагоноремонтном заводе. Парламентарии оценили исполнение республиканского закона, который напрямую касается формирования и реализации промышленной политики нашего региона.

Шаг в историю

Первым делом народные избранники возложили цветы к мемориалу – «Аллея героев». В темно-зеленом мраморе навсегда остались запечатлены образы заводчан, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.

Депутаты регионального парламента также посетили музей истории локомотивовагоноремонтного завода, где им рассказали об этапах возведения предприятия.

– Строительство Улан-Удэнского ЛВРЗ началось в 1932 году, однако его история ведет свой отсчет с 1914-го. Ведь именно тогда возникло первое решение построить мастерские для Транссибирской магистрали. Со временем они преобразовались в план по возведению полноценного предприятия. Оно должно было появиться в Чите, но из-за мерзлоты строительство перенесли в Верхнеудинскъ. – отметил сотрудник музея, проводивший экскурсию. – Первый паровоз был поставлен на ремонт 1 июня 1934 года. Уже в 1938 году завод выпустил первый паровоз, который построил с нуля.

Экскурсовод, в том числе напомнил присутствующим, что в годы Великой Отечественной войны коллектив завода не только ремонтировал и строил новые паровозы, а также выпускал запчасти для железных дорог страны, но и производил спецпродукцию, предназначенную для фронта.

Особое же внимание руководителя республиканского парламента привлекла медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Отличалась она от всех остальных характерной надписью – «Наше дело правое – мы победили».

– Я видел эту награду с изображением Иосифа Сталина несколько лет назад. Мы вместе с супругой случайно ее нашли. Оказалось, что ею была награждена ее бабушка, – поделился Владимир Павлов.

Многообещающие планы

Председатель Народного Хурала Республики Бурятия совместно с депутатами комитета по экономической политике, природопользованию и экологии посетили, в том числе механический цех. Там они оценили новое оборудование и всю важность технической модернизации. После этого народные избранники проследовали на совещание, где руководитель предприятия отчитался о достигнутых успехах завода.

На сегодняшний день Улан-Удэнский ЛВРЗ является самым крупным локомотиворемонтным заводом страны. Он продолжает обеспечивать рабочими местами не только жителей нашего города, но и близлежащих районов республики.

За прошлый год градообразующее предприятие повысило численность своих работников до 4 710 человек, выпустило более 1000 секций электровозов и вложило в инвестиции 613 млн рублей. Завод также внес около миллиарда рублей налогов в консолидированный бюджет республики.

В этом году планка по инвестициям значительно выше – необходимо освоить практически 2 млрд рублей.

– Год назад локомотивовагоноремонтный завод отметил свое 90-летие. За эти годы предприятие прошло многие этапы своего развития. Самые сложные пришлись на «перестроечное» время. Но благодаря руководству завода и людям, которые управляли нашей республикой в то время, он смог выйти из кризисной ситуации. – отметил Председатель Народного Хурала. – На сегодняшний день завод проходит техническую модернизацию, которая позволяет себестоимость продукции снизить, а ее количество и качество увеличить. Разумеется, позволяет повысить и экономическую эффективность.

Вклад Улан-Удэнского ЛВРЗ в ремонт подвижного состава АО «РЖД» составляет: 68% – доля в ремонте локомотивов переменного тока от всех ремонтных работ по стране. 100% – доля в ремонте локомотивов для ДФО.

– Мы делаем все возможное, чтобы принимать правильные законы, которые способствовали бы развитию экономики нашей республики. Посещая такие полномасштабные предприятия, мы видим, что в целом наша экономика стоит на твердых ногах. Чтобы так было и дальше нужно постоянно работать, постоянно уделять внимание, постоянно совершенствовать законодательство, – подытожил Павлов.

Улан-Удэнский ЛВРЗ планирует в скором времени плотно заняться санитарно-бытовыми помещениями и т.д. Руководство предприятия уже запланировало потратить на ремонт не менее 200 млн рублей. По словам директора пришло время «инвестировать не только в оборудование, но и в стены».

Фото: «Народный Хурал Республики Бурятия», «Номер один».

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Народный Хурал Бурятия ЛВРЗ

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