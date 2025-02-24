ВСЖД перечислила в январе в бюджет Бурятии более 111 млн рублей

Структурные подразделениями РЖД, а также дочерние общества компании, расположенных в границах Восточно-Сибирской железной дороги, в январе 2025 года перечислили в консолидированный бюджет Российской Федерации свыше 2,3 млрд рублей налогов и взносов, сообщили в пресс-службе ВСЖД.Основная часть платежей направлена в бюджет Иркутской области. В казну региона поступило более 2,1 млрд руб. В бюджет Бурятии – 111,2 млн руб, в бюджет Забайкальского края – 37,7 млн руб, в бюджет Якутии – 714 тыс руб.Структурные подразделения ОАО «РЖД», дочерних обществ компании, расположенных в границах Восточно-Сибирской железной дороги, являются одними из крупнейших плательщиков налогов и страховых взносов в Иркутской области и Бурятии.