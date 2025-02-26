Пищевики Бурятии пожаловались главе Минсельхоза на тяжелую жизнь

В Бурятии состоялась встреча руководителей пищевой и перерабатывающей промышленности и врио министра сельского хозяйства и продовольствия Амгалана Дармаева. На ней обсуждались ключевые проблемы отрасли.Как сообщили в пресс-службе министерства, основной проблемой, поднятой на встрече, стал острый дефицит кадров. Предприятия Бурятии испытывают недостаток квалифицированных специалистов. В свою очередь, ООО «Хлебушек» поделилось практикой решения кадрового вопроса. Организация направляет своих сотрудников на обучение в сельскохозяйственные учебные заведения для получения необходимого образования.Также предприятия отмечают подорожание сырья и высокие процентные ставки по кредитам, затрудняющие его закуп.Кроме системных вопросов были отмечены и персональные проблемы каждого предприятия.Так, мощности ООО ТД «Молоко Бурятии» рассчитаны на переработку 200 тонн молока в сутки, но предприятие получает в зимний период лишь 60-100 тонн. Сегодня вопрос развития молочного животноводства прорабатывается в персональном порядке, в частности прорабатывается проект молочной фермы на 400 голов, в процессе покупка фермерами Бурятии 130 голов молочного скота.Маслозавод сталкивается с трудностями при приеме молока от частных хозяйств из-за высоких затрат сдатчиков на ветеринарные справки.Рыбзавод «Байкал» столкнулся с особой проблемой – закрытием кафедры по переработке рыбной продукции в Восточно-Сибирском государственном университете, что осложняет приток новых специалистов. Для решения этого вопроса запланировано провести совещание с ВУЗами.Кондитерская фабрика «Амта», работающая с Монголией, а прошлого года и с Китаем, нуждается в модернизации производства. Для этого Минсельхоз предложил поддержку в виде субсидирования 90% первоначального взноса при покупке технологического оборудования через лизинг.«Для более глубокого понимания проблем отрасли врио министра сельского хозяйства и продовольствия Амгалан Дармаев анонсировал серию выездов на предприятия Бурятии. Большинство проблем отрасли носят системный характер, по каждому вопросу будет проведена отдельная работа», - сообщили в пресс-службе министерства.