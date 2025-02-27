Бурятия примет участие в эксперименте

Депутаты Хурала Бурятии рассмотрели на очередной сессии проект закона о введении в республике специального налогового режима «Автоматизированной упрощенной системы налогообложения».Заместитель министра экономики Арсалан Ниндаков упомянул в своем докладе тот факт, что эксперимент по введению специального налогового режима проводился в четырех регионах страны с 2022 года и показал хорошие результаты.«С1 января 2025 года данный эксперимент распространяется на все субъекты Российской Федерации», – отметил он. – «Период проведения эксперимента – до 31 декабря 2027 года включительно».Режим автоматизированной упрощенной системой налогообложения предназначен для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с численностью работников не более 5 человек, годовым доходом до 60 млн рублей и расчетными счетами, открытыми только в уполномоченных кредитных организациях.Стоит отметить, что при АвтоУСН предусмотрены налоговые ставки при объекте налогообложения «доходы» – 8%, при объекте налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов» – 20%.«Данным режимом не допускается его совмещение с другими специальными налоговыми режимами», – акцентировал Арсалан Ниндаков. – «Налогоплательщики, применяющие АвтоУСН, освобождены от уплаты страховых взносов за работников, а также за себя как индивидуальных предпринимателей. Для налогоплательщиков в том числе отменяется предоставление форм обязательной отчетности и т.д.».Скорее всего данное нововведение отразится на доходах бюджета нашей республики положительно.– Это подтверждает опыт других регионов. В местах, где проводился данный эксперимент, наблюдался рост вновь зарегистрированных предпринимателей, – констатировал заместитель министра экономики.Целесообразность участия республики в такого рода эксперименте неоднократно обсуждалась. Озвученный проект предоставляет налогоплательщикам право выбора оптимальной системы налогообложения и освобождает от необходимости составления значительной части отчетности.Заместитель председателя Комитета Народного Хурала по бюджету, налогам и финансам Михаил Степанов призвал коллег поддержать законопроект.Законопроект об АвтоУСН принят законодателями в двух чтениях и начнет действовать с 1 апреля 2025 года.