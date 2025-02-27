Экономика и бизнес 27.02.2025 в 15:10

Бурятия примет участие в эксперименте

С 1 апреля 2025 года в республике начнет действовать новый налоговый режим
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Текст: Наталия Грюнвальд
Бурятия примет участие в эксперименте
Фото: архив «Номер один»
Депутаты Хурала Бурятии рассмотрели на очередной сессии проект закона о введении в республике специального налогового режима «Автоматизированной упрощенной системы налогообложения».
 
Заместитель министра экономики Арсалан Ниндаков упомянул в своем докладе тот факт, что эксперимент по введению специального налогового режима проводился в четырех регионах страны с 2022 года и показал хорошие результаты.
 
«С1 января 2025 года данный эксперимент распространяется на все субъекты Российской Федерации», – отметил он. – «Период проведения эксперимента – до 31 декабря 2027 года включительно».

Режим автоматизированной упрощенной системой налогообложения предназначен для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с численностью работников не более 5 человек, годовым доходом до 60 млн рублей и расчетными счетами, открытыми только в уполномоченных кредитных организациях.

Стоит отметить, что при АвтоУСН предусмотрены налоговые ставки при объекте налогообложения «доходы» – 8%, при объекте налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов» – 20%.

«Данным режимом не допускается его совмещение с другими специальными налоговыми режимами», – акцентировал Арсалан Ниндаков. – «Налогоплательщики, применяющие АвтоУСН, освобождены от уплаты страховых взносов за работников, а также за себя как индивидуальных предпринимателей. Для налогоплательщиков в том числе отменяется предоставление форм обязательной отчетности и т.д.».

Скорее всего данное нововведение отразится на доходах бюджета нашей республики положительно.

– Это подтверждает опыт других регионов. В местах, где проводился данный эксперимент, наблюдался рост вновь зарегистрированных предпринимателей, – констатировал заместитель министра экономики.

Целесообразность участия республики в такого рода эксперименте неоднократно обсуждалась. Озвученный проект предоставляет налогоплательщикам право выбора оптимальной системы налогообложения и освобождает от необходимости составления значительной части отчетности.
 
Заместитель председателя Комитета Народного Хурала по бюджету, налогам и финансам Михаил Степанов призвал коллег поддержать законопроект.
 
Законопроект об АвтоУСН принят законодателями в двух чтениях и начнет действовать с 1 апреля 2025 года.
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