«Байкал» уже не полетит

Как стало известно изданию «Коммерсант», проект создания легкого многоцелевого турбовинтового самолета «Байкал» может быть заморожен или передан S7 Group. Это связано с конструктивными проблемами самолета, на устранение которых может потребоваться до пяти лет. В качестве временной альтернативы в программе поставок до 2030 года рассматривается ремоторизированный Ан-2. Производство необходимого для этого двигателя обойдется, по оценкам Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), в 1,8 млрд рублей, в то время как доработка «Байкала», утверждают собеседники издания,— минимум в пять раз дороже.Напомним, что девятиместный «Байкал» создается для местных воздушных линий и призван заменить «кукурузник» Ан-2. Разработчиком самолета является ООО «Байкал Инжиниринг», которое в 2019 году выиграло соответствующий тендер минпромторга.Ранее предполагалось, что «Байкал» будут создавать и производить на мощностях «Улан-Удэнского авиазавода», однако заказ передали уральцам. Однако на УЗГА (Уральский завод гражданской авиации), получив миллиарды рублей из бюджета на завершение опытно-конструкторских работ и доведение машины до базовой комплектации, так и не смогли создать нормальный летный образец.При проектировании самолета был допущен ряд «драматических ошибок, которые окончательно вскрылись только сейчас», утверждает близкий к минпромторгу собеседник «Коммерсанта»: «Самолет фактически нужно собирать заново».Он и три других источника издания отмечают, что выявлены проблемы с устойчивостью на малых скоростях, высокими усилиями на штурвале, а также существует необходимость увеличения хвостового оперения, переноса хвостового колеса и переработки шасси.По результатам испытаний стало понятно: самолет - не жилец. Деньги были «освоены». Но этого показалось мало. Запросили «на доводку» еще 10 млрд рублей. Их в бюджете уже не оказалось.Напомним, что ЛМС-901 «Байкал» - легкий многоцелевой самолет, предназначенный для использования на местных воздушных линиях. Оснащен одним турбовинтовым двигателем. Самолет рассчитан на перевозку до девяти пассажиров, или до двух тонн груза на дальность 1,5 - 3 тыс. км, может эксплуатироваться на грунтовых взлетно-посадочных полосах, предусмотрена возможность использования лыжного или поплавкового шасси. Планировалось, что «Байкал» заменит в нише легких многоцелевых самолетов устаревший Ан-2.Сейчас обсуждается, как альтернатива закрытию или заморозки программы, передача производства «Байкала» в руки другого подрядчика — S7 Group.Напомним, еще полгода назад зампред правительства РФ Юрий Трутнев обещал, что «Байкал» «полетит в той или иной версии уже в 2026 году», а также рассказывал о снижении стоимости самолета и многократном сокращении требуемой длины взлетно-посадочной полосы. Однако с учетом текущих сложностей и растущих расходов проект подвис.По словам экс-гендиректора «Бурятавиа» Анатолия Абашеева, передача сырого и провального проекта частной авиакомпании S7, которая никогда ранее разработками самолетов не занималась (другой профиль), может быть продиктована желанием просто «спихнуть проект в нагрузку». Чтобы частная авиакомпания прониклась важностью государственной задачи по «кукурузнику» и вложила собственные деньги в проект.- История с «Байкалом» - пример некачественного управления, в основе чего лежит нежелание заниматься региональными проблемами, «кукурузниками», местными авиалиниями, - полагает он. - Ведь не что-то запредельно сложное должны были создать, всего лишь «кукурузник».Помимо размытых целей создания нового продукта и его дальнейшего использования для развития сибирских и дальневосточных территорий, сегодня на первый план выходит и нехватка средств.- У бюджета большие траты на военные цели и восстановление новых территорий, соответственно, на региональное развитие просто не хватает средств, - подчеркнул Анатолий Абашеев.В результате в Москве принято решение оснащать старые самолеты Ан-2 (которых осталось еще достаточно много в стране) двигателями ТВД-10Б.Советский турбовинтовой двигатель ТВД-10Б разработан в Омске еще в 1965 году. Его производство предстоит запустить по старым чертежам. На что может потребоваться еще 1,5 - 2 года. Тем временем Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) по поручению минпромторга планирует в эти сроки запустить производство двигателя ТВД-10Б. Для этого потребуется около 1,8 млрд рублей, что обойдется гораздо дешевле, чем доработка «Байкала». Решение о финансировании еще не принято. С деньгами проблемы.