В Бурятии «Ростелеком» обеспечил трансляцию молебна Цедор Лхамо из Иволгинского дацана

В этом году трансляция проходила не только для жителей республики на канале «Тивиком», но и для соседних регионов — Забайкальского края и Иркутской области, а также Монголии.





В Бурятии «Ростелеком» организовал прямую трансляцию праздничного молебна Цедор Лхамо, посвященного Сагаалгану. Для этого оператор обеспечил Иволгинский дацан «Хамбын Хурэ» высокоскоростными интернет-каналами.Традиционно в буддийских храмах в Сагаалган на главном молебне Цедор Лхамо собираются тысячи верующих. Хурал посвящен Защитнице Палден Лхамо. Он проводится на рассвете первого дня Нового года по лунному календарю.Антон Пластинин, генеральный директор телерадиокомпании «Тивиком»:«Интернет “Ростелекома” помог нам организовать прямой эфир на телеканале и сайте “Тивикома”, видеоплатформах Рутуб, ВК Видео, Telegram, а также на телеканале “Aist Global”, который вещает на территории Монголии. Молебен посмотрели более 100 000 телезрителей и 25 000 онлайн-участников из разных уголков земного шара. Также трансляция была доступна для участников Специальной военной операции, которые отдают сейчас свой долг Родине».Роман Меркушев, директор Бурятского филиала ПАО «Ростелеком»:«Для нашей компании было одновременно почетно и ответственно стать причастными к этому важному событию. Для бесперебойных онлайн-трансляций мы организовываем защищенные интернет-каналы и обеспечиваем постоянное техническое сопровождение. Сегодня цифровые технологии позволяют зрителям почувствовать праздничную атмосферу из любой точки мира».Иволгинский дацан «Хамбын Хурэ» — центр буддизма России, резиденция Пандито Хамбо ламы – Главы Буддийской традиционной Сангхи. Это крупный буддийский монастырский комплекс, который является памятником истории и архитектуры. В храме находятся уникальные сутры «Ганжур» — канонические тексты Будды и его учеников, чеканная позолоченная скульптура Будды Шакьямуни, резной трон из кедра, подпираемый восемью львами и посвященный Далай Ламе XIV, а также тханки, посвященные 25 Владыкам Шамбалы.Реклама. ПАО «Ростелеком». Erid: 2VfnxxXuh8k