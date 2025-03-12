Экономика и бизнес 12.03.2025 в 17:06
В Бурятии «Ростелеком» обеспечил трансляцию молебна Цедор Лхамо из Иволгинского дацана
Текст: Иван Иванов
В Бурятии «Ростелеком» организовал прямую трансляцию праздничного молебна Цедор Лхамо, посвященного Сагаалгану. Для этого оператор обеспечил Иволгинский дацан «Хамбын Хурэ» высокоскоростными интернет-каналами.
Традиционно в буддийских храмах в Сагаалган на главном молебне Цедор Лхамо собираются тысячи верующих. Хурал посвящен Защитнице Палден Лхамо. Он проводится на рассвете первого дня Нового года по лунному календарю.
Антон Пластинин, генеральный директор телерадиокомпании «Тивиком»:
«Интернет “Ростелекома” помог нам организовать прямой эфир на телеканале и сайте “Тивикома”, видеоплатформах Рутуб, ВК Видео, Telegram, а также на телеканале “Aist Global”, который вещает на территории Монголии. Молебен посмотрели более 100 000 телезрителей и 25 000 онлайн-участников из разных уголков земного шара. Также трансляция была доступна для участников Специальной военной операции, которые отдают сейчас свой долг Родине».
Роман Меркушев, директор Бурятского филиала ПАО «Ростелеком»:
«Для нашей компании было одновременно почетно и ответственно стать причастными к этому важному событию. Для бесперебойных онлайн-трансляций мы организовываем защищенные интернет-каналы и обеспечиваем постоянное техническое сопровождение. Сегодня цифровые технологии позволяют зрителям почувствовать праздничную атмосферу из любой точки мира».
Иволгинский дацан «Хамбын Хурэ» — центр буддизма России, резиденция Пандито Хамбо ламы – Главы Буддийской традиционной Сангхи. Это крупный буддийский монастырский комплекс, который является памятником истории и архитектуры. В храме находятся уникальные сутры «Ганжур» — канонические тексты Будды и его учеников, чеканная позолоченная скульптура Будды Шакьямуни, резной трон из кедра, подпираемый восемью львами и посвященный Далай Ламе XIV, а также тханки, посвященные 25 Владыкам Шамбалы.
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Традиционно в буддийских храмах в Сагаалган на главном молебне Цедор Лхамо собираются тысячи верующих. Хурал посвящен Защитнице Палден Лхамо. Он проводится на рассвете первого дня Нового года по лунному календарю.
В этом году трансляция проходила не только для жителей республики на канале «Тивиком», но и для соседних регионов — Забайкальского края и Иркутской области, а также Монголии.
Антон Пластинин, генеральный директор телерадиокомпании «Тивиком»:
«Интернет “Ростелекома” помог нам организовать прямой эфир на телеканале и сайте “Тивикома”, видеоплатформах Рутуб, ВК Видео, Telegram, а также на телеканале “Aist Global”, который вещает на территории Монголии. Молебен посмотрели более 100 000 телезрителей и 25 000 онлайн-участников из разных уголков земного шара. Также трансляция была доступна для участников Специальной военной операции, которые отдают сейчас свой долг Родине».
Роман Меркушев, директор Бурятского филиала ПАО «Ростелеком»:
«Для нашей компании было одновременно почетно и ответственно стать причастными к этому важному событию. Для бесперебойных онлайн-трансляций мы организовываем защищенные интернет-каналы и обеспечиваем постоянное техническое сопровождение. Сегодня цифровые технологии позволяют зрителям почувствовать праздничную атмосферу из любой точки мира».
Иволгинский дацан «Хамбын Хурэ» — центр буддизма России, резиденция Пандито Хамбо ламы – Главы Буддийской традиционной Сангхи. Это крупный буддийский монастырский комплекс, который является памятником истории и архитектуры. В храме находятся уникальные сутры «Ганжур» — канонические тексты Будды и его учеников, чеканная позолоченная скульптура Будды Шакьямуни, резной трон из кедра, подпираемый восемью львами и посвященный Далай Ламе XIV, а также тханки, посвященные 25 Владыкам Шамбалы.
Реклама. ПАО «Ростелеком». Erid: 2VfnxxXuh8k
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