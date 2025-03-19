Экономика и бизнес 19.03.2025 в 15:29

Фермеры Бурятии могут получить субсидии для развития своего хозяйства

Субсидии покроют затраты на технику и оборудование
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Текст: Служба информации "Номер один"
Фермеры Бурятии могут получить субсидии для развития своего хозяйства

Фермеры Бурятии могут получить субсидии для развития своего хозяйства. Субсидии покроют их затраты на технику и оборудование.

Сейчас минсельхозпрод Бурятии проводит отбор заявок на предоставление следующих видов субсидий:

- Возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования по отрасли пищевая и перерабатывающая промышленность. Сроки подачи заявок: с 21 марта до 11 апреля 2025 г. Объявление победителей отбора — до 15 июля 2025 года.

- Возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации агропромышленного комплекса по отрасли сельского хозяйства. Сроки подачи заявок: с 10 марта до 31 марта 2025 г. Объявление победителей отбора — до 1 июля 2025 года.

- Возмещение части затрат на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства. Сроки подачи заявок: с 17 марта до 23 марта 2025 г. Объявление победителей отбора — до 31 марта 2025 года.

Подача заявок осуществляется через систему Электронного бюджета.

Для консультаций и помощи в оформлении заявок обращайтесь в ГБУ «Информационно-методологический центр РБ» по телефонам:55-29-60, 44-12-18.

 

Фото: loon.site

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