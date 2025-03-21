«Ростелеком» расскажет о цифровизации транспортного комплекса Бурятии на конференции «ИТС регионам» в Улан-Удэ

На конференции и выставке «ИТС регионам», которая пройдет в Улан-Удэ 26-27 марта, эксперты «Ростелекома» расскажут о развитии интеллектуальной транспортной системы (ИТС) в столице Бурятии, а также о создании региональных платформ для управления транспортной отраслью в других городских агломерациях. Компания выступит в статусе генерального партнера мероприятия.Город Улан-Удэ стал одним из первых в России, где была запущена ИТС. Её целью является создание комфортной городской среды, в первую очередь — повышение безопасности дорожного движения.«C 2021 года “Ростелеком” совместно с правительством Бурятии и мэрией Улан-Удэ работает над внедрением ИТС. За это время наша компания реализовала ряд муниципальных контрактов, благодаря которым в столице республики установлены 87 умных светофоров, запущен Центр обработки данных ИТС, ставший единой платформой управления городским дорожным движением. Мы также ввели в эксплуатацию метеостанцию, которая анализирует погодные условия и покрытие дорожного полотна, например, толщину льда», - рассказал директор Бурятского филиала ПАО «Ростелеком» Роман Меркушев.На конференцию «ИТС регионам» — ключевое событие в области внедрения интеллектуальных транспортных систем — зарегистрировалось более 200 участников. На площадке ГК «Бурятия» встретятся представители Минтранса России, Росавтодора, РОСДОРНИИ, МВД России, Минцифры России, а также ведущие разработчики цифровых технологий для транспорта.Участники форума обсудят внедрение интеллектуальных транспортных систем в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни», цифровые технологии в дорожном хозяйстве и дорожном строительстве, вопросы информационной безопасности, мониторинга состояния дорог, применения искусственного интеллекта, например, в патрулировании и повышении безопасности движения, а также посетят Центр управления дорожным движением Улан-Удэ.