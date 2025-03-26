Бурятия вошла в тройку лидеров в ДФО по развитию туризма

Об итогах реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», а также о планах на ближайшие годы рассказал министр туризма Бурятии Алдар Доржиев во время пресс-клуба в среду, 26 марта.

В настоящее время в туротрасли республики работают 35 туроператоров, 105 турагентств, 80 аттестованных гидов–экскурсоводов, более 500 средств размещения. Численность занятых в отрасли составляет порядка 3 тыс. человек.

- К нам в 2024 году приехало на 7,8 процентов больше туристов, чем за аналогичный период в 2023 году, более 600 тысяч туристов посетили Бурятию. Валовая добавленная стоимость, которую туризм дал экономике Бурятии – это 16 с лишним миллиардов рублей – это 3,7 процентов от валового регионального продукта. В среднем по России 2,5 процентов фиксирует статистика, - рассказал Алдар Доржиев.

Он добавил, что в 2022 – 2024 годах общий размер предоставленных Бурятии субсидий в рамках господдержки составляет порядка 1,4 млрд. рублей. Дополнительно привлечено более 1 млрд. рублей частных инвестиций, в том числе от представителей туристического бизнеса из других регионов.

Бурятия также принимает участие в федеральном проекте «Пять морей и озеро Байкал». На территории республики и Иркутской области создадут круглогодичный федеральный курорт «Волшебный Байкал». В Бурятии в федеральный проект вошли 8 инвестиционных проектов, планируется привлечь внебюджетные средства 99 млрд руб. Инвесторами будет построена туристическая инфраструктура вместимостью 4,6 тысяч номеров, создано 2,5 тысячи рабочих мест.

На 2025 – 2027 годы по федеральному проекту запланировано создание обеспечивающей инфраструктуры участков «Турка», «Пески» и «Горячинск» ОЭЗ «Байкальская гавань» на общую сумму порядка 1644,02 млн. руб.

- Уже в будущем году, в первом квартале 2026 года первый отель «Грин флоу Байкал» - это 153 номера, 4 звезды, откроет свои двери для первых туристов. В этом году мы в рамках этого федпроекта привлекаем порядка 215 миллионов рублей на объекты энергоснабжения. До 2030 года мы планируем привлечь порядка 20 миллиардов рублей на обеспечивающую инфраструктуру, при этом привлечь не менее 10 миллиардов частных инвестиций, - рассказал Алдар Доржиев.

Благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» в республике в 2022 – 2024 годы реализовано 54 проекта по созданию модульных объектов размещения общей вместимостью 588 номеров в 10 районах республики и Улан-Удэ.

В 2023 году обустроены 7 пляжей, появились 10 круглогодичных бассейнов в коллективных средствах размещения. В 9 гостиницах созданы условия для путешественников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме этого, в рамках нацпроекта 35 предпринимателей получили финансовую поддержку на приобретение оборудования и снаряжения.

С 2025 до 2030 года продолжится поддержка туротрасли по созданию инфраструктуры в рамках нового нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Министерством туризма Бурятии готовятся заявки на создание модульных гостиниц в 2025 – 2027 годы. Первая часть из 17 проектов уже направлена в Минэкономразвития, завершается проверка оставшихся 44 заявок.

Фото: Номер один