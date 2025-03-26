Экономика и бизнес 26.03.2025 в 16:39

Бурятия вошла в тройку лидеров в ДФО по развитию туризма

В 2024 году более 600 тысяч туристов посетили республику
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Бурятия вошла в тройку лидеров в ДФО по развитию туризма

Об итогах реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», а также о планах на ближайшие годы рассказал министр туризма Бурятии Алдар Доржиев во время пресс-клуба в среду, 26 марта.

В настоящее время в туротрасли республики работают 35 туроператоров, 105 турагентств, 80 аттестованных гидов–экскурсоводов, более 500 средств размещения. Численность занятых в отрасли составляет порядка 3 тыс. человек.

- К нам в 2024 году приехало на 7,8 процентов больше туристов, чем за аналогичный период в 2023 году, более 600 тысяч туристов посетили Бурятию. Валовая добавленная стоимость, которую туризм дал экономике Бурятии – это 16 с лишним миллиардов рублей – это 3,7 процентов от валового регионального продукта. В среднем по России 2,5 процентов фиксирует статистика, - рассказал Алдар Доржиев.

Он добавил, что в 2022 – 2024 годах общий размер предоставленных Бурятии субсидий в рамках господдержки составляет порядка 1,4 млрд. рублей. Дополнительно привлечено более 1 млрд. рублей частных инвестиций, в том числе от представителей туристического бизнеса из других регионов.

Бурятия также принимает участие в федеральном проекте «Пять морей и озеро Байкал». На территории республики и Иркутской области создадут круглогодичный федеральный курорт «Волшебный Байкал». В Бурятии в федеральный проект вошли 8 инвестиционных проектов, планируется привлечь внебюджетные средства 99 млрд руб. Инвесторами будет построена туристическая инфраструктура вместимостью 4,6 тысяч номеров, создано 2,5 тысячи рабочих мест.

На 2025 – 2027 годы по федеральному проекту запланировано создание обеспечивающей инфраструктуры участков «Турка», «Пески» и «Горячинск» ОЭЗ «Байкальская гавань» на общую сумму порядка 1644,02 млн. руб.

- Уже в будущем году, в первом квартале 2026 года первый отель «Грин флоу Байкал» - это 153 номера, 4 звезды, откроет свои двери для первых туристов. В этом году мы в рамках этого федпроекта привлекаем порядка 215 миллионов рублей на объекты энергоснабжения. До 2030 года мы планируем привлечь порядка 20 миллиардов рублей на обеспечивающую инфраструктуру, при этом привлечь не менее 10 миллиардов частных инвестиций, - рассказал Алдар Доржиев.

Благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» в республике в 2022 – 2024 годы реализовано 54 проекта по созданию модульных объектов размещения общей вместимостью 588 номеров в 10 районах республики и Улан-Удэ.

В 2023 году обустроены 7 пляжей, появились 10 круглогодичных бассейнов в коллективных средствах размещения. В 9 гостиницах созданы условия для путешественников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме этого, в рамках нацпроекта 35 предпринимателей получили финансовую поддержку на приобретение оборудования и снаряжения.

С 2025 до 2030 года продолжится поддержка туротрасли по созданию инфраструктуры в рамках нового нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Министерством туризма Бурятии готовятся заявки на создание модульных гостиниц в 2025 – 2027 годы. Первая часть из 17 проектов уже направлена в Минэкономразвития, завершается проверка оставшихся 44 заявок.

 

Фото: Номер один

Теги
туризм Бурятия

Все новости

Чимит Бальжинимаев об отчете мэра Улан-Удэ: Город развивается, город движется вперед
26.03.2025 в 17:11
В Улан-Удэ выступит известный ансамбль песни и танца из Монголии
26.03.2025 в 16:58
В Бурятии спящая барменша стала причиной «обчищенной» кассы ресторана
26.03.2025 в 16:51
Бурятия вошла в тройку лидеров в ДФО по развитию туризма
26.03.2025 в 16:39
Игорь Шутенков: По целому ряду ключевых проектов в Улан-Удэ есть решения
26.03.2025 в 15:58
В Бурятии подрядчики готовятся к новому дорожно-строительному сезону
26.03.2025 в 15:53
Житель Бурятии незаконно спилил 14 сосен
26.03.2025 в 15:47
Форум производителей «Сделано в Бурятии» станет площадкой для развития бизнеса региона
26.03.2025 в 15:45
В Улан-Удэ судимый школьник угнал машину
26.03.2025 в 14:50
В Бурятии вынесли приговор сбежавшему от следствия преступнику
26.03.2025 в 14:36
ЗУРХАЙ
с 26 марта по 1 апреля

Читайте также
Форум производителей «Сделано в Бурятии» станет площадкой для развития бизнеса региона
9 апреля в Улан-Удэ пройдет форум производителей «Сделано в Бурятии» для предпринимателей
26.03.2025 в 15:45
Жителей Бурятии накормят форелью
У основателя первого осетрового хозяйства появились новые планы
26.03.2025 в 10:21
В Бурятии продлили прием заявок на модульные отели
Заявки на субсидии можно подать до 3 апреля
25.03.2025 в 10:08
В Бурятии стартовал приём заявок на «Школу фермера»
Заявки нужно подать до 10 апреля
24.03.2025 в 11:49
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru