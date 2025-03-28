Экономика и бизнес 28.03.2025 в 17:50

В Бурятии ищут решение кадрового голода в агропромышленном комплексе

Районы должны быть заинтересованы в специалистах
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии ищут решение кадрового голода в агропромышленном комплексе

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Бурятии прошло стратегическое совещание по проблеме нехватки квалифицированных кадров в агропромышленном комплексе. На встрече присутствовали представители всех заинтересованных сторон: минобрнауки, центра занятости, учебных заведений, работодателей и глав муниципалитетов.

Сегодня в республике сложилась проблема нехватки рабочих рук в агропромышленном комплексе, из-за чего работодатели конкурируют между собой за квалифицированных специалистов. Благодаря этой конкуренции у молодежи появилась возможность целевого обучения, при котором будущий работодатель оплачивает студенту обучение, оказывает меры поддержки и гарантирует трудоустройство после окончания обучения. Бурятская сельхозакадемия в этом году выбила 119 целевых мест для студентов сферы АПК.

Амгалан Дармаев предложил возобновить практику распределения образовательных квот по муниципалитетам:

- Раньше квоты доводились до глав районов, и между муниципалитетами шла настоящая борьба за возможность бесплатно обучить своего ребенка. Давайте вернем эту систему. Район должен быть заинтересован, чтобы привлечь к себе квалифицированных специалистов. Это вопрос выживания территорий, - сказал Амгалан Дармаев.

Так, было дано поручение по подаче минобрнауки количества квот в сфере АПК в Минсельхозпрод для распределения их по районам в зависимости от потребности.

Также на совещании был обозначен ряд проблем:

- К сожалению, мы сталкиваемся с ситуацией, когда целевые места, оплачиваемые из республиканского бюджета, массово занимают студенты из других регионов. Они получают образование за наш счет, но после выпуска возвращаются на родину. Это недопустимо. Республика должна готовить кадры для себя, - заявил заместитель председателя правительства Амгалан Дармаев.

Для решения проблемы низких баллов ЕГЭ у абитуриентов, готовых заключить целевой договор, Бурятская сельхозакадемия предложила комплекс мер:

- Мы готовы организовать бесплатные консультации для подготовки к успешной сдаче экзамена по необходимым предметам, а также рассмотреть возможность обучения по индивидуальному графику для заочников. Главное - дать шанс мотивированной молодежи, - пояснил представитель вуза.

- Только объединив усилия всех - от министерств до глав фермерских хозяйств - и максимально используя возможности программы «Кадры в АПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», мы сможем решить кадровый вопрос. Это вопрос продовольственной безопасности и экономического будущего нашей республики, резюмировал зампред.

 

Фото: Номер один

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