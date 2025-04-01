«Ростелеком» на форуме «ИТС регионам» поделился опытом внедрения умных транспортных систем в городах России

«Наш регион не новичок в этой сфере — в Улан-Удэ ИТС уже внедряется, но всегда есть куда двигаться и развиваться дальше. И форум позволил нам обменяться опытом и изучить лучшие практики. Развитие интеллектуальной транспортной системы в каждом регионе, в каждом городе помогает повышать эффективность транспорта и, следовательно, эффективность экономики», - сказал Алексей Цыденов.





«Мы показали новейшие цифровые решения, платформы, инструментальные транспортные подсистемы и оборудование, которые “Ростелеком” внедряет в различных городах России, при этом мы учитываем цели и задачи конкретного региона. На подобных форумах мы внимательно смотрим на предложения других участников рынка. “Ростелеком” готов выступать в качестве интегратора, внедряя на базе своей цифровой платформы лучшие ИТ-решения, чтобы интегрировать их в наши цифровые продукты. Все это помогает добиваться положительного эффекта для людей: делать дороги безопасными, а поездки более быстрыми», - отметил директор направления департамента формирования и развития продуктового предложения ПАО «Ростелеком» Дмитрий Марков.





Интеллектуальные транспортные системы позволяют эффективнее управлять транспортной инфраструктурой городов, оптимизировать работу наземного городского транспорта. В результате внедрения ИТС в регионах России в среднем на 20 процентов увеличивается пропускная способность улично-дорожной сети, на 15 процентов растет скорость движения транспортных средств и на 25 процентов снижается аварийность на дорогах.





«Управление транспортным хозяйством происходит на новых принципах с использованием цифровых платформ. Можно сказать, город “прозрел”, городские улицы видны на камерах видеонаблюдения в Центре управления дорожным движением. Теперь мы можем более оперативно реагировать на различные чрезвычайные и внештатные ситуации. Например, определение ДТП или остановки транспорта в неположенном месте происходит с использованием алгоритмов искусственного интеллекта и автоматически отображается на экране оператора Центра управления дорожным движением. Операторы ЦУДД управляют работой светофорных объектов, наблюдают за обстановкой на дорогах и получают оперативную информацию с помощью видеоаналитики. Поэтому уменьшается время реакции аварийных комиссаров, и тем самым снижается количество заторов», - рассказал председатель комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ Юрий Ткачев.





В столице республики ежегодно растет количество автомобилей, например, с 2020 года транспортных средств стало больше на 7000 единиц. При этом без расширения дорог скорость движения транспортного потока выросла на 40%, а пропускная способность увеличилась на 30%.







Эксперты «Ростелекома» на конференции и выставке «ИТС регионам», которая проходила 26-27 марта в Улан-Удэ, поделились опытом внедрения и развития интеллектуальных транспортных систем. Компания пятый год реализует проекты в 26 городских агломерациях, из них две — Улан-Удэ и Якутск — находятся в Дальневосточном федеральном округе, и шесть городов в Сибири: Новосибирск, Омск, Томск, Барнаул, Кемерово и Новокузнецк.На официальном открытии к участникам мероприятия обратился глава Бурятии Алексей Цыденов. В онлайн-выступлении он отметил важность цифровизации транспортной отрасли.«Ростелеком» внедряет программное обеспечение и периферийное оборудование российского производства: «умные» светофоры, метеостанции, дорожные контроллеры, детекторы, камеры видеонаблюдения и комплексы фотовидеофиксации.Участники форума вживую увидели работу интеллектуальной транспортной системы города Улан-Удэ на технической экскурсии в Центре управления дорожным движением (ЦУДД), где специалисты могли посмотреть установленные решения «Ростелекома», задать профессиональные вопросы и обменяться мнениями.Участники экскурсии отметили, что в Улан-Удэ улучшается работа общественного транспорта: на остановках работают информационные табло, появился телеграм-канал и портал «Умный транспорт», где улан-удэнцы видят данные о времени приезда автобусов и трамваев.В конференции и выставке «ИТС регионам-2025» приняли участие более 250 участников из 40 регионов. В обсуждении актуальных вопросов интеллектуальных транспортных систем приняли участие представители Минтранса России, Росавтодора, РОСДОРНИИ, МВД России, Минцифры России, а также ведущие разработчики современных технологий для транспорта.Фото: предоставлено компанией «Ростелеком»