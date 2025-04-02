Предприниматели Бурятии участвуют в конкурсе брендов

Предприниматели Бурятии участвуют в третьем сезоне конкурса отечественных брендов «Знай наших». К участию приглашаются представители малого и среднего бизнеса. Заявки можно подать на платформе идея.росконгресс.рф/brand до 15 мая.

Заявки принимаются по пяти номинациям: продукты питания, продовольственные товары, креатив, высокие технологии и IT.

Кроме того, предусмотрены специальные номинации от партнеров. Основные этапы конкурса: сбор заявок; экспертиза и определение финалистов (май – июнь); церемония награждения: (июль).

Победители получат помощь в продвижении на крупнейших маркетплейсах и в торговых сетях, доступ к обучающим программам, индивидуальные консультации с бизнес-экспертами, членство в бизнес-объединениях, бесплатное участие в ключевых мероприятиях, а также грантовую поддержку.

Среди партнеров конкурса – «Wildberries», «OZON», Почта России, Роскачество, Авторадио и другие. В 2025 году их число расширится, в том числе Российским экспортным центром, который поможет продвигать отечественные бренды на зарубежных рынках.

Фото: правительство Бурятии