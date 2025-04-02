Экономика и бизнес 02.04.2025 в 17:32

В Бурятии инвесторам рекомендуют не впадать в панику

Мосбиржа летит вниз уже 11 торговых сессий подряд
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Текст: Дмитрий Родионов
В Бурятии инвесторам рекомендуют не впадать в панику
Фото: freepik.com
Российский рынок акций сегодня продолжает снижение на фоне очередных негативных сигналов относительно переговоров по украинскому конфликту. Белый дом подтвердил, что Трамп разочарован как российскими, так и украинскими лидерами, но продолжает переговоры по урегулированию конфликта, обращает внимание эксперты «Финам.ру». Фактором давления на Россию могут стать жесткие санкции против так называемого «теневого флота».

- На месте инвесторов Бурятии я бы продолжил покупки акций, пользуясь сезонными распродажами, которые обязательно случаются каждые несколько месяцев. Бизнесы за последние 10 торговых сессий не испортились. А вот ожидания инвесторов насчет геополитической разрядки оказались слегка завышенными. При этом принимать решения, глядя на график индекса Мосбиржи, я не стану, ведь в индексе собраны и хорошие, и разные компании. Я выбираю лишь наиболее качественные, растущие и устойчивые компании, - сообщил финансовый аналитик Александр Доржиев.

При этом эксперт отметил, что данное сообщение «не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
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