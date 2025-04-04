В Бурятии погрузка строительных грузов выросла на 14,3% в первом квартале

В Бурятии в январе-марте нынешнего года погрузка строительных грузов на Восточно-Сибирской железной дороге составила 79 тыс тонн, что на 14,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе ВСЖД.За три месяца 2025 года в регионе, среди прочего, погружено:- каменного угля – 2,7 млн тонн (-16,5% к январю-марту 2024 года);- огнеупоров – 32 тыс. тонн (рост в полтора раза);- цемента – 26,3 тыс. тонн (-27,2%);- промышленного сырья – 16,6 тыс. тонн (-14,2%);- бумаги – 12,4 тыс. тонн (+3,1%).Всего в первом квартале 2025 года погрузка на Восточно-Сибирской железной дороге в Бурятии составила 2,9 млн тонн (-15,4% к январю-марту 2024 года).