Экономика и бизнес 04.04.2025 в 15:15

В Бурятии погрузка строительных грузов выросла на 14,3% в первом квартале

При этом общая погрузка в Бурятии составила 2,9 млн тонн, это на 15,4% меньше уровня прошлого года
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Текст: Иван Иванов
В Бурятии погрузка строительных грузов выросла на 14,3% в первом квартале
Фото: ВСЖД
В Бурятии в январе-марте нынешнего года погрузка строительных грузов на Восточно-Сибирской железной дороге составила 79 тыс тонн, что на 14,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

За три месяца 2025 года в регионе, среди прочего, погружено:

- каменного угля – 2,7 млн тонн (-16,5% к январю-марту 2024 года);

- огнеупоров – 32 тыс. тонн (рост в полтора раза);

- цемента – 26,3 тыс. тонн (-27,2%);

- промышленного сырья – 16,6 тыс. тонн (-14,2%);

- бумаги – 12,4 тыс. тонн (+3,1%).

Всего в первом квартале 2025 года погрузка на Восточно-Сибирской железной дороге в Бурятии составила 2,9 млн тонн (-15,4% к январю-марту 2024 года).
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ВСЖД

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