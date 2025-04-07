Экономика и бизнес 07.04.2025 в 10:06

В Бурятии открыли производство купольных домов из пенополиуретана

На его возведение уходит всего три часа
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии открыли производство купольных домов из пенополиуретана

В Бурятии открыли производство купольных домов из пенополиуретана. Учитывая их высокий спрос в регионах Дальнего Востока и Сибири, учредители компании приняли решение перенести производство из Подмосковья в Бурятию.

 Министр туризма республики рассказал, что компания «КуполДом» за короткий период получила известность среди местных предпринимателей.

- В районах республики более 25 номеров, возведенных по этой технологии, уже принимают гостей. С образцом этого модульного дома можно ознакомиться на территории Байкальского колледжа туризма и сервиса, - сообщает Алдар Доржиев.

Запатентованная технология отличается высокими свойствами по энергосбережению и сохранению тепла. Производитель уверен, что купольные дома могут стать изюминкой для владельцев турбаз, потому что они комфортны для проживания – зимой они теплые, а летом в них прохладно.

- Сам купол собирается на основание буквально за три часа, ну и плюс отделочные работы, которые займут не более 7-10 дней, - комментирует представитель компании.

Фото: ТГ-канал Алдара Доржиева

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