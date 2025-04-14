Компания «Вайлберриз и Рус» запустила «Платформу роста» в Бурятии

Объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) и Агентство стратегических инициатив (АСИ) запустили в Республике Бурятия комплексную программу поддержки предпринимателей «Платформа роста». Об этом сообщил 11 апреля главный исполнительный директор РВБ Роберт Мирзоян в рамках рабочей встречи с главой Республики Бурятия Алексеем Цыденовым.

- На первом этапе к проекту присоединятся порядка 30 брендов из Бурятии, которые получат доступ к уникальным инструментам продвижения и рекламным каналам, актуальным знаниям о работе на маркетплейсах и аналитике, - сообщили в правительстве Бурятии.

В Улан-Удэ с местными предпринимателями встретилась команда «Платформы роста». Руководитель проекта Юлия Полетаева посетила выставку локальных товаров и рассказала о преимуществах программы местным предпринимателям.



«Платформа роста» уже запущена в восьми регионах России, в частности, в Волгоградской, Новгородской и Рязанской областях. Благодаря механизмам программы участники проекта нарастили свой оборот на «Wildberries» более чем на 60% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.



– Рад запуску такого проекта на территории Бурятии. Наши предприниматели уже активно используют маркетплейс для продвижения своей продукции, и закономерно, что есть желание научиться делать это лучше. Знаю, что товары некоторых наших бурятских компаний поставляются даже в страны СНГ. Положительные отзывы покупателей есть, и это один из элементов рекламы бурятской продукции. Радует, что есть спрос. Поэтому мы только приветствуем, что компания РВБ и Агентство стратегических инициатив помогут нашим предпринимателям в развитии их бизнеса, – сказал глава Бурятии Алексей Цыденов.



Цифровые платформы занимают заметное место в формировании внутреннего валового продукта и обеспечивают весомый вклад в сохранение и развитие устойчивости экономики страны, уверен главный исполнительный директор РВБ Роберт Мирзоян.

– РВБ является одним из таких ключевых системообразующих игроков – и благодаря разветвленной логистической инфраструктуре, технологическим инструментам и охватным способам продвижения мы открываем компаниям дополнительные возможности по выходу на федеральный и даже международный рынок. Мы фиксируем прирост общего объема продаж бурятских предпринимателей на «Wildberries» на 51% по итогам 2024 года. Уверен, программа «Платформа роста» придаст новый импульс развитию бизнеса из региона – в особенности малому и среднему, – отметил Роберт Мирзоян.



Цель проекта «Платформа роста» — повышение предпринимательской активности в регионах России, рост объемов производства российских товаров, а также увеличение внимания к теме создания благоприятных условий для развития отечественного бизнеса.

Проект был запущен в декабре 2024 года компанией РВБ и АСИ. В январе 2025 года программу презентовали президенту России Владимиру Путину, в ходе заседания набсовета АСИ.

Фото: правительство Бурятии