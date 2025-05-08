Экономика и бизнес 08.05.2025 в 14:49

В Москве снова обсудят газопровод «Сила Сибири-2» через территорию Бурятии

Это произойдет в ходе визита Си Цзиньпина
A- A+
Текст: Иван Иванов
В Москве снова обсудят газопровод «Сила Сибири-2» через территорию Бурятии
Фото: freepik.com
Газопровод «Сила Сибири-2» станет одной из тем будущих переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, запланированных на 8 мая. Об этом заявил на брифинге помощник президента Юрий Ушаков, сообщает «Коммерсант».

«Я думаю, естественно, все экономические вопросы, энергетика (будут обсуждаться),— ответил господин Ушаков на вопрос, поднимут ли лидеры двух стран тему газопровода.— Конечно, будет (обсуждена)».

Трубопровод «Сила Сибири-2» должен соединить месторождения газа в Сибири и Синьцзян-Уйгурский автономный район на западе Китая. Об окончательном согласовании условий строительства магистрали «Газпромом» и китайской компанией CNPC сообщалось в декабре 2023 года.

Си Цзиньпин посетит Россию по официальному приглашению Владимира Путина. Помимо переговоров лидер Китая примет участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине Победы.

В Москву также прилетел президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух. Поскольку газопровод должен пройти не только по Бурятии, но и Монголии, глава соседнего государства также заинтересован в транзите российского газа.
Теги
газопровод

Все новости

Депутаты горсовета Улан-Удэ выпустили видеоролик ко Дню Победы
08.05.2025 в 16:05
Почетный гражданин Бурятии представит республику на Параде Победы в Москве
08.05.2025 в 15:28
Задержки рейсов из Улан-Удэ в Москву продолжаются
08.05.2025 в 15:20
В Москве снова обсудят газопровод «Сила Сибири-2» через территорию Бурятии
08.05.2025 в 14:49
В Минздраве Якутии сообщили о состоянии пострадавших при взрыве на фабрике
08.05.2025 в 14:43
Жительница Бурятии устроила смертельное ДТП на угнанной машине
08.05.2025 в 13:53
Подстанция «Россети Сибирь» в Бурятии названа в честь героя-энергетика Константина Нечаева
08.05.2025 в 13:43
«Скромные парни со стальным характером»
08.05.2025 в 12:46
Глава Бурятии встретился с Молодежным правительством
08.05.2025 в 11:46
В Окинском районе Бурятии построят новую поликлинику
08.05.2025 в 11:36
ЗУРХАЙ
с 7 по 13 мая

Читайте также
Из Монголии запущен первый в истории межконтинентальный рейс в Америку
Пунктом  назначения станет крупнейший город штата Техас.
05.05.2025 в 08:37
Россиянам рассказали, что будет с долларом и ценами на импорт в 2025 году

Эксперты прогнозируют дальнейшее падение рубля

03.05.2025 в 12:27
Россиянам рассказали, что будет с долларом и ценами на импорт в 2025 году
Курс вечнозеленого может вырасти до 120 рублей
02.05.2025 в 17:09
Кому мешает «БурГражданСтрой»?
Жилищный сектор республики может оказаться в кризисе
30.04.2025 в 12:04
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru