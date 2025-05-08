В Москве снова обсудят газопровод «Сила Сибири-2» через территорию Бурятии

Газопровод «Сила Сибири-2» станет одной из тем будущих переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, запланированных на 8 мая. Об этом заявил на брифинге помощник президента Юрий Ушаков, сообщает «Коммерсант».«Я думаю, естественно, все экономические вопросы, энергетика (будут обсуждаться),— ответил господин Ушаков на вопрос, поднимут ли лидеры двух стран тему газопровода.— Конечно, будет (обсуждена)».Трубопровод «Сила Сибири-2» должен соединить месторождения газа в Сибири и Синьцзян-Уйгурский автономный район на западе Китая. Об окончательном согласовании условий строительства магистрали «Газпромом» и китайской компанией CNPC сообщалось в декабре 2023 года.Си Цзиньпин посетит Россию по официальному приглашению Владимира Путина. Помимо переговоров лидер Китая примет участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине Победы.В Москву также прилетел президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух. Поскольку газопровод должен пройти не только по Бурятии, но и Монголии, глава соседнего государства также заинтересован в транзите российского газа.