На Тимлюйском цементном заводе созданы комфортные условия для работы с клиентами

На территории ООО «ТимлюйЦемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») открылся новый офис компании «ЗапСибЦемент», отвечающей за реализацию продукции предприятий холдинга «Сибирский цемент».

Прежде специалисты ООО «ЗапСибЦемент» в поселке Каменске работали в другом заводском здании. Перемещение офиса сбытовой организации позволило улучшить условия взаимодействия с потребителями продукции ООО «ТимлюйЦемент». Рабочее пространство стало более комфортным как для бизнес-партнеров, так и для самих сибцемовцев. В новых кабинетах просторно, интерьер выполнен в современном лаконичном стиле.

ООО «ЗапСибЦемент» следует принципу «одного окна»: каждый покупатель «закреплен» за конкретным менеджером, с которым решаются все вопросы – от выбора номенклатуры и упаковки до определения способа и маршрута доставки цемента. Обсуждение может проводиться заранее или непосредственно на месте в момент продажи. Клиентам остается лишь оформить пропуск на территорию предприятия в терминале выписки цемента – данное устройство находится в соседнем помещении.

«Новый офис сбытовой компании холдинга «Сибирский цемент» открылся не на пике строительного сезона, а в процессе подготовки «ТимлюйЦемента» к повышенным производственным нагрузкам, для того чтобы как можно больше клиентов адаптировалось к этим позитивным изменениям. Теперь потребители заводской продукции оформляют документы на отгрузку цемента в удобном, просторном помещении, оборудованном всем необходимым», – подчеркивает управляющий директор ООО «ЗапСибЦемент» Александр Леготин.

Напомним, компания «ЗапСибЦемент», история которой началась в 2006 году, сегодня является стратегическим центром «Сибцема», формирующим и реализующим единую сбытовую политику холдинга. Центральный офис расположен в городе Кемерово (Кемеровская область – Кузбасс), представительства компании работают в Новосибирске и Искитиме (Новосибирская область), Красноярске (Красноярский край), Ангарске (Иркутская область) и Улан-Удэ (Республика Бурятия).

Всего в коллективе ООО «ЗапСибЦемент» – около 100 человек. Специалисты развивают эффективную систему продаж и логистики, изучают региональные рынки цемента, повышают уровень качества услуг, а также внедряют сервисы, позволяющие поддерживать максимально комфортные условия взаимодействия для каждого потребителя.

Реклама. ООО «ТИМЛЮЙЦЕМЕНТ» ИНН 0309011992

Erid: 2Vfnxx5dT4k

Фото: предоставлено ООО «ТимлюйЦемент»