Предпринимателей Бурятии приглашают внести свой вклад в создание «Гастрономического календаря». В него войдут самые интересные кафе и рестораны региона с национальной кухней и традициями.

- Уважаемые предприниматели Бурятии! Приглашаем вас внести свой вклад в создание «Гастрономического календаря» Республики Бурятия. Данный проект позволит создать подробный путеводитель по лучшим местам для вкусных открытий нашей солнечной Бурятии! Мы приглашаем всех руководителей ресторанов, кафе и гостиниц присоединиться к проекту, - рассказал министр промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Денис Гармаев.

Чтобы стать участником проекта, нужно заполнить информацию по форме на сайте правительства Бурятии или отправить на почту: Inhireeva.V@minprom.govrb.ru.

В путеводитель войдут самые интересные места, достойные внимания гостей и жителей республики:

– заведения с яркой национальной кухней и традициями;

– кафе и рестораны с интересными авторскими блюдами;

– семейные ресторанчики и кофейни с уютной атмосферой;

– уникальные дегустации и мастер-классы.

Все вопросы можно задать по телефону нашим специалистам: 8 (3012) 44-40-48

Срок подачи предложений: до 1 июля 2025 года.

Присоединяйтесь к созданию кулинарного маршрута Бурятии вместе с нами!

Фото: предоставлено ТИЦ «Байкал»