Предпринимателей Бурятии приглашают внести свой вклад в создание «Гастрономического календаря»
Предпринимателей Бурятии приглашают внести свой вклад в создание «Гастрономического календаря». В него войдут самые интересные кафе и рестораны региона с национальной кухней и традициями.
- Уважаемые предприниматели Бурятии! Приглашаем вас внести свой вклад в создание «Гастрономического календаря» Республики Бурятия. Данный проект позволит создать подробный путеводитель по лучшим местам для вкусных открытий нашей солнечной Бурятии! Мы приглашаем всех руководителей ресторанов, кафе и гостиниц присоединиться к проекту, - рассказал министр промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Денис Гармаев.
Чтобы стать участником проекта, нужно заполнить информацию по форме на сайте правительства Бурятии или отправить на почту: Inhireeva.V@minprom.govrb.ru.
В путеводитель войдут самые интересные места, достойные внимания гостей и жителей республики:
– заведения с яркой национальной кухней и традициями;
– кафе и рестораны с интересными авторскими блюдами;
– семейные ресторанчики и кофейни с уютной атмосферой;
– уникальные дегустации и мастер-классы.
Все вопросы можно задать по телефону нашим специалистам: 8 (3012) 44-40-48
Срок подачи предложений: до 1 июля 2025 года.
Присоединяйтесь к созданию кулинарного маршрута Бурятии вместе с нами!
Фото: предоставлено ТИЦ «Байкал»