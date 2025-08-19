Москвичи оставили закаменцев без зарплаты

В Закаменском районе республики вспыхнул скандал вокруг задержек выплаты зарплаты работникам «вольфрамового» предприятия – АО «Закаменск». В масштабах Закаменского района это весьма значимый объект. В благополучные годы на нем работало почти 300 человек.Акционерное общество занималось освоением техногенного Барун-Нарынского месторождения, сформировавшегося в хвостохранилищах Джидинского вольфрам-молибденового комбината. За время работы комбината таких «хвостов» скопилось немало. Современные технологии позволяют извлечь из ранее переработанной породы, считавшейся уже пустой, новые объемы вольфрама. Таким образом, то, что при СССР являлось ненужным отходом горнодобывающей промышленности, сегодня вновь является сырьем.Начиналось все красиво. Так, в 2016 году СМИ Бурятии сообщали о том, что АО «Закаменск» планирует приобрести промышленную линию для переработки вольфрамсодержащих отходов. Впервые за всю историю его существования из Москвы выделили 340 млн инвестиционных рублей. Проект высоко оценили в Москве: заем одобрил Экспертный совет Фонда развития промышленности минпромторга.В департаменте Фонда развития промышленности минпромторга сообщали, что это первый проект, поддержанный Фондом развития промышленности минпромторга в Бурятии, и уже шестой в Сибири.Предприятие работало достаточно долго. Пока однажды не свернуло производство и перестало выдавать работникам зарплату. Скандал уже дошел до прокуратуры – работники АО «Закаменск» провели собрание, подготовили коллективное заявление и направили силовикам.По подсчетам граждан, долги по зарплате составляют около 12 млн рублей. Численность трудового коллектива снизилась до 59 человек. Среди оставшихся - сотрудники службы охраны, управленческий аппарат, вспомогательный технический персонал.Налицо кризис.Как гласит ЕГРЮЛ, головной офис организации находится в Москве. Гендиректором АО является гражданин России Ранкич Вуядин. По словам работников, он, скорее всего, является выходцем из Сербии.За предприятием числятся три лицензии на пользование недрами и разведку, добычу полезных ископаемых (в том числе использование отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств).Фирму создали путем преобразования ранее существовавшего предприятия. Правопредшественником АО являлось ООО «Закаменск».Ладно, если бы это была фирма-однодневка, созданная для проведения разных сомнительных экономических операций. Нет, это фирма с биографией, владеющая реальными производственными активами. Она работала, но оказалась в нелегком положении. Тем тревожнее то, что мы видим.Известно, что операции по счетам у АО «Закаменск» приостановлены по решению ФНС еще 13 декабря 2024 года. Доходы в 2024 году снизились на 61,9% по сравнению с прошлым годом, и предприятие стало убыточным. Также зафиксирован убыток, а рентабельность производства ниже среднеотраслевой. Задолженность по налогам составляет 52,8 млн рублей.Александр Жолобов, с которым поговорил «Номер один», совсем недавно уволился из АО «Закаменск». Он отдал предприятию 13 лет жизни. С 2012 года трудился на разных участках этого «вольфрамового» проекта: на производственной базе, на перерабатывающей фабрике...- Это большое производство, здесь все взаимосвязано. Пески перевозились с одного места на другое. Они лежали вблизи города, потом их переместили в другой распадок, подальше, и там фабрика стояла. У нас горный участок, они занимались подвозом к фабрике песка и ссыпали его в бункер. Через бункер проходила лента, и песок подавали на производственную линию. Фабрика находится в трех километрах от города, это у нас градообразующее предприятие. Конечным продуктом был вольфрамовый концентрат. Работали местные жители. Прекращение работы предприятия будет огромным ударом, - отмечает Александр Жолобов.В последние годы своей работы в АО он трудился непосредственно на производстве горным мастером, пока в силу кризисных обстоятельств не превратился там в охранника.Наш собеседник рассказал, что задержки по заработной плате на предприятии начались в апреле.- Наши работодатели-хозяева находятся в Москве. Насколько я знаю, хозяева менялись. В последние годы положение стало ухудшаться, и сейчас совсем плохо стало, - отмечает Александр.Он полагает, что проблемы начались из-за недостаточного инвестирования в предприятие, которое стало работать интенсивнее.- Раньше как работали. До декабря фабрика работает, потом на ремонт до апреля становилась. А в последние, дай бог памяти, пять лет круглогодично работали. Думаю, москвичи дали команду увеличить объемы переработки, и оборудование износилось. По зарплате у нас, как помню, уже года два были задержки. По три-четыре месяца. Но потом долги все же гасили.В прошлом году, в мае-июне, производство закрылось, пошли разговоры о продаже АО, коллектив стал редеть. Кто-то сам уволился, кто-то по сокращению. Кого-то перевели в охранники. Я в июне уже сторожем работал, хотя до того был горным мастером, - вспоминает экс-работник. Насколько ему известно, те, кто увольнялся, смогли получить все полагающиеся деньги.Те, кто пока остается на предприятии, слышат от руководства обещания погасить долги и просьбы подождать.- У кого-то дети, их в школу собирать надо, да и деньги на жизнь тоже нужны, а нас обещаниями кормят. В коллективе самые стойкие остались, но просвета впереди не видно. Нам даже электричество отключили. Кажется, в апреле. Охранять надо круглосуточно, сутки через двое. Если днем есть солнце, то ночью остаются фонарики и собаки – основные помощники охранников. В небольшом помещении охранников свет есть (автономный, от аккумуляторов), но на улице темень. Я уволился, потому что просто устал ждать, - констатирует Александр Жолобов.У акционерного общества довольно обширное хозяйство: фабрика с оборудованием, тяжелая техника, склад, гараж. Всегда требуется присмотр, чтобы не разворовали или просто не разгромили.После увольнения Александр Жолобов подал в прокуратуру заявление уже от себя лично, так как не уверен, что АО «Закаменск» расплатится с ним в положенный срок.Будучи в прокуратуре, мужчина поинтересовался судьбой коллективного обращения работников. Силовики пояснили, что все нужные запросы уже направлены в Москву. Скорее всего, у владельцев АО затребовали объяснения по поводу сложившейся ситуации с задержками.Оставшиеся работники ждут, чем закончится рассмотрение коллективного ходатайства. Если деньги не получат, то, скорее всего, заявления на увольнение начнут писать и остальные разочарованные.Чем больше тянется ситуация с задержкой, тем больше сумма долга.- У нас в месяц охранник получает 50 тыс. рублей, - приводит пример Александр.Пойдет ли АО на банкротство, пока неизвестно. Ходят слухи, что там сменился главный акционер. Если продали, то может быть, новый владелец предприятия сможет погасить долги, надеются работники.Насколько известно, в России за задержку зарплаты предусмотрена ответственность. Также обиженные работники могут претендовать на компенсацию.11 августа местные представители АО «Закаменск» приняли участие в совещании с московским руководством. Самое главное – москвичи не ставят вопрос о процедуре банкротства предприятия, что, конечно, внушает определенный оптимизм.В том числе на совещании обсудили вопрос о долгах по зарплате.- Разговаривали с председателем совета директоров. В отношении долгов по зарплате изыскиваются денежные средства для их погашения. Настрой на погашение есть. Обещали погасить задолженность в полном объеме. Однако в какой промежуток времени, непонятно, - пояснил «Номер один» Владимир Дариев, представитель АО «Закаменск», с которым мы связались.Стоит вопрос и о возобновлении производственного процесса по добыче вольфрама. В целом сейчас идет подсчет того, во сколько обойдется вывод предприятия из простоя.- Пока готовим цифры. 17-го числа буду выезжать в Улан-Удэ. Прилетит председатель совета директоров, будем собираться, - отметил Владимир Дариев.АО «Закаменск» вело работу в двух точках, но обе, увы, остановились. В свое время ходили слухи о якобы скором приходе в АО нового главного акционера, который намеревался купить пакет акций у нынешних акционеров, инвестировать свои ресурсы в дальнейшее развитие. Но пока слухи не реализовались.К тому же у предприятия есть вопросы не только по зарплатным долгам, но и по иной кредиторке. А предприятие, как говорит Владимир Дариев, солидное, имеет много материальных ценностей, активов, которые сейчас стараются сохранить с прицелом на возобновление производства.Если продажа пакета акций не состоится, то акционеры, очевидно, будут стараться вновь запустить работу АО собственными усилиями. Но надо знать, в какую сумму это обойдется.Собственники предприятия прекрасно понимают, что чем дольше будет тянуться неопределенность, тем меньше работников у них останется. Если они найдут применение своим силам и навыкам в других местах, то может оказаться,что очень трудно будет вернуть людей назад.- У нас в свое время 280 человек трудились, - добавил представитель АО «Закаменск».В прокуратуре «Номер один» ответили, что работа по обращению идет, но воздержались от комментариев по поводу предпринятых действий. Пока рано говорить, есть ли в сложившейся ситуации признаки уголовно наказуемых деяний и будет ли дана иная правовая оценка. Но когда рассмотрение закончится, надзорный орган пообещал пролить свет на выявленные обстоятельства.