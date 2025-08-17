Экономика и бизнес 17.08.2025 в 09:47

Монголия рекордно подняла цены на уголь

Стоимость коксующегося угля в Китае начала расти
Текст: Иван Иванов
В последнюю неделю июля цены на импортный коксующийся уголь в Китае (марка Meng 5, поставки из Монголии) выросли сразу на четверть, достигнув $140 за тонну. Благодаря июльскому росту поставщики коксующихся углей в Китай смогли отыграть падение 2025 г., вернувшись к уровням декабря 2024 г. Об этом сообщает телеграмм-канал «Кофе и бензин».

Основной вклад в рост цен на импортный коксующийся уголь внесло сокращение импорта из Монголии - минус 16% за первое полугодие 2025 года, в последнее годы ставшей ключевым поставщиком в Китай (52% всего импорта в Китай). Монгольские производители сокращали производства из-за резкого снижения цен в Китае и сохраняющихся проблем с логистикой. Но в июле ситуация изменилась – цены на монгольский уголь впервые за последние полтора года оказались выше расценок китайских производителей из Внутренней Монголии. 

Для Бурятии это хороший знак, наши угольщики также поставляют уголь за рубеж и от цен на топливо зависит их рентабельность. Напомним, что угольная отрасль России в 2025 году погрузилась в глубокий кризис из-за санкций, потери многих рынков сбыта и низкого курса доллара, что невыгодно нашим сырьевым компаниям.

Фото: «Номер один»

