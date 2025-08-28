В Бурятии завершился региональный этап программы «Мама-предприниматель — 2025»

Финальный день программы стал настоящим праздником — выпускным тех, кто будет развивать предпринимательство у нас в республике. Многие участницы получили ценные призы от партнёров программы — Сбера, ТЕЛЕ 2, сообщества Движение х10, кондитерского цеха «Березка», отеля «Парк Сагаан Морин», мастерской флористики «Рай цветов», ТРК «Авангард».











«Мама-предприниматель» — уникальная федеральная программа, благодаря которой женщины с детьми или находящиеся в декретном отпуске могут получить всё необходимое для успешного старта в бизнесе: знания, поддержку единомышленников, стартовый капитал. Значимость проекта — в создании сообщества, где мамы могут обмениваться опытом, находить поддержку и вдохновлять друг друга. Проект становится важным шагом к преодолению барьеров, с которыми сталкиваются мамы в бизнесе, и открывает новые возможности для их самореализации.- В этом году количество заявок от участниц стало рекордным — 415. Расширилась и география участниц — заявки поступали не только от жительниц Улан-Удэ, но и Северобайкальска и других районов республики. Было отобрано 45 участниц, до финала дошли 30 проектов, - рассказала Вера Найтуева, руководитель службы по образовательным проектам и популяризации предпринимательства центра «Мой бизнес».Обучение проходило в Центре «Мой бизнес» в формате тренинга-интенсива. Под руководством экспертов участницы изучали маркетинг, бизнес-планирование, меры государственной поддержки бизнеса, эмоциональный интеллект. Заключительным этапом обучения стал конкурс бизнес-проектов участниц. Экспертное жюри оценило их экономическую обоснованность, оригинальность и социальную значимость.Победительницей программы «Мама-предприниматель — 2025» в Бурятии стала Оксана Имехтенова с проектом «Умные пряники». Оксана получила 150 000 рублей на запуск своего бизнеса и возможность принять участие в федеральном этапе, где разыграют гранты до 1 миллиона рублей. Проект победительницы — это не просто сладости. Это арт-пряники с уникальным дизайном, созданным местными дизайнерами и стилизованным под культурные мотивы Бурятии. Фишка проекта — готовые наборы, которые можно даже раскрашивать самому. Такой подарок превращается не только во вкусное угощение, но и в творческое занятие для всей семьи.- На эту программу я пришла учиться и найти поддержку среди таких же мам предпринимателей. Я, конечно же, оценивала свои перспективы, но ожидать этого было просто невозможно. И поэтому, когда вот сказали, что да, это я, я вышла, вся в мурашках, в шоке. Да, это вообще непередаваемые эмоции, - поделилась впечатлениями Оксана Имехтенова о победе в программе.Программа реализуется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного президентом России Владимиром Путиным.Организатор проекта — Минэкономразвития России. Оператор — Национальное агентство «Мой бизнес». Генеральный партнёр — бухгалтерия для бизнеса «Моё дело». Партнёры — Wildberries, ESTILAB ICON SKIN. Банк-партнёр — Сбер. При поддержке — Фонд «Наше будущее», Союз женщин России. Продуктовые партнёры — VK, МИФ. Информационные партнёры — 7дней.ru, Караван.Фото: предоставлено Центром «Мой бизнес»