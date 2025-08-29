Экономика и бизнес 29.08.2025 в 10:26

Трубопроводное обеспечение газом севера Бурятии посчитали экономически выгодным

В правительстве региона обсудили газификацию Северобайкальска
A- A+
Текст: Карина Перова
Трубопроводное обеспечение газом севера Бурятии посчитали экономически выгодным
Фото: правительство Бурятии

В правительстве Бурятии сегодня прошло рабочее совещание, где рассмотрели итоги технико-экономического обоснования (ТЭО) газификации Северобайкальска. Глава республики Алексей Цыденов встретился с представителями компаний «Байкальская газовая сервисная компания» и «Газпром промгаз» (Иркутск).

Они поделились предварительными выводами и расчётами. Гости подчеркнули, что перевод котельных с угля на газ в качестве топлива путем строительства новых котельных целесообразен как по эксплуатационным, так и по экологическим параметрам. Кроме того, трубопроводное обеспечение газом посчитали экономически выгодным.

«Еще многое предстоит сделать. Поручил подготовить дополнительные документы, чтобы доложить президенту о промежуточных итогах работы в вопросе газификации республики», - прокомментировал Алексей Цыденов.

Напомним, о газификации Бурятии с подключением центральной и южной частей через ветку проекта «Сила Сибири-2» в марте 2023 года докладывали президенту России. Тогда Владимир Путин провел в регионе совещание по развитию дальневосточных городов.

В прошлом году «Номер один» сообщал, что на разработку ТЭО из республиканского бюджета планировали выделить свыше 10 млн рублей.

Теги
газификация Северобайкальск

Все новости

Пенсии в 2026 году проиндексируют дважды
29.08.2025 в 11:14
Зеки Бурятии собирают урожай
29.08.2025 в 10:54
Охотникам Бурятии сообщили о новых правилах оформления разрешений
29.08.2025 в 10:49
В Улан-Удэ штрафы за нарушение правил земляных работ направят на благоустройство
29.08.2025 в 10:37
Трубопроводное обеспечение газом севера Бурятии посчитали экономически выгодным
29.08.2025 в 10:26
Житель Бурятии вымогал деньги у участника СВО
29.08.2025 в 10:09
Дельца из Бурятии уличили в использовании чужого товарного знака
29.08.2025 в 09:58
В Бурятии перевернулся «Лэнд Крузер»
29.08.2025 в 09:45
В Бурятии пропала пожилая сельчанка
29.08.2025 в 09:35
Улан-удэнка нарисовала на дороге «зебру»
29.08.2025 в 09:32
ЗУРХАЙ
с 27 августа по 2 сентября

Читайте также
«Ростелеком» представил технологии ИИ для цифровых регионов на «Технопроме-2025»
Ядром современного региона должна стать умная инфраструктура, говорят специалисты компании
28.08.2025 в 17:53
В Монголии представлен проект нового алюминиевого завода
Электроэнергию для выплавки «крылатого металла» будут производить угольные станции
28.08.2025 в 15:48
ВСЖД перечислила за семь месяцев 2025 года 3 млрд рублей в бюджет Бурятии
Основная часть платежей - 12,4 млрд рублей - направлена в бюджет Иркутской области
28.08.2025 в 15:34
В Бурятии завершился региональный этап программы «Мама-предприниматель — 2025»
В этом году количество заявок от участниц стало рекордным
28.08.2025 в 14:56
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru