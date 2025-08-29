Трубопроводное обеспечение газом севера Бурятии посчитали экономически выгодным

В правительстве Бурятии сегодня прошло рабочее совещание, где рассмотрели итоги технико-экономического обоснования (ТЭО) газификации Северобайкальска. Глава республики Алексей Цыденов встретился с представителями компаний «Байкальская газовая сервисная компания» и «Газпром промгаз» (Иркутск).

Они поделились предварительными выводами и расчётами. Гости подчеркнули, что перевод котельных с угля на газ в качестве топлива путем строительства новых котельных целесообразен как по эксплуатационным, так и по экологическим параметрам. Кроме того, трубопроводное обеспечение газом посчитали экономически выгодным.

«Еще многое предстоит сделать. Поручил подготовить дополнительные документы, чтобы доложить президенту о промежуточных итогах работы в вопросе газификации республики», - прокомментировал Алексей Цыденов.

Напомним, о газификации Бурятии с подключением центральной и южной частей через ветку проекта «Сила Сибири-2» в марте 2023 года докладывали президенту России. Тогда Владимир Путин провел в регионе совещание по развитию дальневосточных городов.

В прошлом году «Номер один» сообщал, что на разработку ТЭО из республиканского бюджета планировали выделить свыше 10 млн рублей.