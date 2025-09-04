Экономика и бизнес 04.09.2025 в 11:35

Глава Бурятии подписал соглашение с золотодобытчиками

Новый собственник двух компаний активно расширяет производство
Текст: Андрей Константинов
3 сентября в рамках Восточного экономического форума глава Бурятии Алексей Цыденов провел рабочую встречу с гендиректором Группы ОКТО Александром Тузенко.

«В ходе встречи стороны обсудили перспективы расширения взаимовыгодного социально-экономического партнерства, направленного на развитие ключевых отраслей экономики и повышение качества жизни в регионе. Особое внимание было уделено вопросам укрепления инвестиционного потенциала, модернизации инфраструктуры и созданию благоприятных условий для реализации новых проектов», - сообщили в пресс-службе правительства РБ.

По итогам встречи Алексей Цыденов и Александр Тузенко подписали соглашение о социально-экономическом партнерстве между правительством Бурятии и АО «ОКТО Золото». Оно определяет основы долгосрочного сотрудничества, направленного на устойчивое развитие республики и укрепление позиций одной из крупнейших золотодобывающих компаний страны.

Соглашение также предусматривает создание новых рабочих мест, увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Развитие инфраструктуры и поддержку проектов в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта и экологии; повышение инвестиционной привлекательности региона и улучшение условий для реализации новых проектов.

«Руководство компании убеждено, что эффективное развитие бизнеса возможно только при росте благосостояния региона. Наше внимание сосредоточено не только на производственных задачах предприятия, но и на социальных инициативах. Мы благодарны главе Республики Бурятия Алексею Самбуевичу Цыденову и правительству Бурятии за поддержку и совместные усилия, направленные на развитие горнодобывающего сектора экономики и всестороннее развитие региона», – отметил Александр Тузенко.


«Мы вместе с компанией смотрим вперёд – договорились о новых проектах, которые укрепят экономику республики и дадут людям реальные возможности для роста и достойной жизни. Акцентировали внимание на первоочередной прием на работу именно жителей республики. Для этого сделаем совместную программу профессиональной подготовки и переподготовки в наших колледжах и университетах», - в свою очередь сказал глава Бурятии. 

АО «ОКТО Золото» является новым собственником золотодобывающих предприятий «Артель Старателей Западная» и «Рудное» в Бурятии. 

ООО «Рудное» с 2020 года строит горно-перерабатывающий комплекс по отработке запасов золоторудного месторождения «Троицкое» в Баунтовском районе. Проектом предусмотрено создание 235 новых рабочих мест. Общий объем инвестиций оценивается в размере 3,2 млрд рублей. 

ООО «Артель Старателей Западная» добывает золото на месторождении Кедровское в Муйском округе. На протяжении последних лет предприятие стабильно наращивает объём золотодобычи. Там создано 685 рабочих мест и планируется создание еще 150. Планируемый объем инвестиций в проект - более 1,5 млрд. рублей.

Фото: пресс-служба правительства РБ
золотодобыча

