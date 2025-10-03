В селе Бурятии на месте бывшей колонии построят туркомплекс с саунами

В селе Выдрино Кабанского района Бурятии инвесторы обсудили с местными жителями строительство туркомплекса вместо бывшей исправительной колонии. Встреча длилась почти три часа. Перед сельчанами выступил представитель компании «Байкал-Cити», также присутствовали замминистра туризма республики Баярма Цыдыпова и директор ООО «КРДВ Бурятия» Дмитрий Хамеруев.

Подчеркивается, что только одна сделка по реализации строений на базе ИК-4 и передаче земли в аренду позволит выдринскому бюджету выручить более 30 млн рублей, что почти в полтора раза больше годового бюджета села.

Потенциальные инвесторы готовы вложить в проект более 6,7 млрд рублей. На месте старых разваливающихся кирпичных зданий обещают построить современные гостиничные кварталы, аква-термальный комплекс, бани, рестораны и др.

«Кроме этого, ежегодные арендные платежи также будут поступать в бюджет Выдрино. Владельцы туристско-рекреационного комплекса будут выплачивать в бюджеты всех уровней почти 300 млн рублей. К 2030 году поселок также получит порядка 500 новых рабочих мест. Примерно каждый 5-й взрослый житель Выдрино сможет быть задействован в работе комплекса», - заявили в минтуризма Бурятии.