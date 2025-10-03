Экономика и бизнес 03.10.2025 в 14:31

В селе Бурятии на месте бывшей колонии построят туркомплекс с саунами

Инвесторы готовы вложить в проект более 6,7 млрд рублей
A- A+
Текст: Карина Перова
В селе Бурятии на месте бывшей колонии построят туркомплекс с саунами
Фото: минтуризма Бурятии

В селе Выдрино Кабанского района Бурятии инвесторы обсудили с местными жителями строительство туркомплекса вместо бывшей исправительной колонии. Встреча длилась почти три часа. Перед сельчанами выступил представитель компании «Байкал-Cити», также присутствовали замминистра туризма республики Баярма Цыдыпова и директор ООО «КРДВ Бурятия» Дмитрий Хамеруев.

Подчеркивается, что только одна сделка по реализации строений на базе ИК-4 и передаче земли в аренду позволит выдринскому бюджету выручить более 30 млн рублей, что почти в полтора раза больше годового бюджета села.

Потенциальные инвесторы готовы вложить в проект более 6,7 млрд рублей. На месте старых разваливающихся кирпичных зданий обещают построить современные гостиничные кварталы, аква-термальный комплекс, бани, рестораны и др.

«Кроме этого, ежегодные арендные платежи также будут поступать в бюджет Выдрино. Владельцы туристско-рекреационного комплекса будут выплачивать в бюджеты всех уровней почти 300 млн рублей. К 2030 году поселок также получит порядка 500 новых рабочих мест. Примерно каждый 5-й взрослый житель Выдрино сможет быть задействован в работе комплекса», - заявили в минтуризма Бурятии.


Теги
выдрино туркомплекс колония

Все новости

В селе Бурятии на месте бывшей колонии построят туркомплекс с саунами
03.10.2025 в 14:31
Житель Бурятии поплатился за оскорбление прокурора
03.10.2025 в 14:28
Житель Бурятии наказал работодателей за приобретенные болезни
03.10.2025 в 14:12
В Бурятии скандал с мигрантами обрастает новыми подробностями
03.10.2025 в 14:09
Работника крупного предприятия в Бурятии задержали с марихуаной
03.10.2025 в 14:00
В Бурятию прибыл создатель «Рыбаря»
03.10.2025 в 13:56
Жителей Бурятии не пустят в Худакский заказник из-за ревущего оленя
03.10.2025 в 13:37
В Улан-Удэ угольные котельные перешли на электроотопление
03.10.2025 в 13:34
В Бурятии нашли заплутавшего в лесу 76-летнего пенсионера
03.10.2025 в 13:09
В Бурятию прибыла глава минсельхоза России
03.10.2025 в 12:19
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 октября

Читайте также
Бизнесменам Бурятии грозит массовое разорение
Для потребителей рост НДС угрожает волной инфляции и новым витком скрытого уменьшения товаров
03.10.2025 в 06:00
В Бурятии открыто двухпутное движение поездов на участке БАМа Нижнеангарск - Холодный
Участок магистрали, на котором расположена новая двухпутная вставка, проходит вдоль северного берега Байкала
02.10.2025 в 17:49
Апатитовый прорыв
Как Ошурковское месторождение изменит экономику Бурятии
01.10.2025 в 11:23
В Бурятии увеличат прожиточный минимум
Его величина повлияет на уровень социальных выплат в республике
30.09.2025 в 16:55
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru