Экономика и бизнес 13.10.2025 в 14:13

В Бурятии пройдет Акселератор инновационных проектов

Предприниматели смогут прокачать и масштабировать свой бизнес за 5 недель
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ предприниматели смогут стать частью флагманской программы по развитию технологических стартапов. Обучение организует центр «Мой бизнес» в очном и онлайн форматах. Участники смогут прокачать и масштабировать свой бизнес за 5 недель с поддержкой экспертов.

Развитие бизнеса — это не только большие идеи, но и преодоление множества трудностей. Иногда кажется, что достигнут потолок, и для следующего рывка не хватает связей, поддержки и рабочей методики. Именно поэтому «Мой бизнес» создал программу, которая поможет пройти этот путь всего за 5 недель вместо нескольких лет.

Участников ждет интенсивная работа над проектом с опытными трекерами и наставниками, персональная диагностика стартапа и разработка плана развития, прямой диалог с рынком через воркшопы и презентации индустриальных партнеров. А также предприниматели получат возможность выхода на инвесторов в финале программы, постоянную поддержку с обратной связью и экспертной оценкой прогресса. А самое главное — возможность выиграть один из трех сертификатов на общую сумму 100 тысяч рублей.

— Мы создали дорожную карту из интенсивных блоков, включающую проектно-диагностические сессии, воркшопы по нейросетям, построению команд, маркетингу и переговорам, юридическим аспектам, финансам и инвестициям, а также практические тренинги и экспертные лекции, — отмечают в центре «Мой бизнес».

Принять участие могут юридические лица и ИП, зарегистрированные в Бурятии и работающие над инновационными продуктами в любых отраслях. 

Прием заявок открыт до 22 октября. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Участие абсолютно бесплатно, однако количество мест ограничено. 

Обучение будет проходить с 23 октября по 28 ноября с 10:00-16:00 по адресу ул. Смолина, 65.

Акселератор инновационных проектов состоится по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
