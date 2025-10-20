Экономика и бизнес 20.10.2025 в 12:43

В Улан-Удэ провалилась попытка арестовать деньги и имущество «Хотьковского автомоста»

Компания не отработала аванс в размере почти 1,5 миллиарда рублей
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ провалилась попытка арестовать деньги и имущество «Хотьковского автомоста»
Фото: телеграм-канал Евгения Луковникова
Ситуация со строительством третьего моста через Уду в Улан-Удэ продолжает стремительно развиваться. Напомним, вечером в минувшую пятницу глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что контракт с подрядчиком – АО «Хотьковский автомост» - будет расторгнут в одностороннем порядке. А днем ранее, 16 октября, Бурятрегионавтодор направил в Арбитражный суд заявление о принятии в отношении этой компании предварительных обеспечительных мер. Речь в нем шла о наложении ареста на денежные средства (в том числе те, которые будут поступать на банковский счет) или иное имущество, принадлежащее подрядчику и находящееся на строительной площадке.

Из данного заявления следует, что «Хотьковский автомост» не отработал аванс в размере 1 млрд 458 млн рублей. Вероятно, Бурятрегионавтодор беспокоит, что эта огромная сумма может кануть в небытие.

Однако Арбитражный суд не нашел никаких оснований для удовлетворения данного заявления.

«Заявителем не приведены доводы, подтверждающие необходимость принятия предварительных обеспечительных мер и свидетельствующие о том, что имеется реальная угроза причинения значительного ущерба. Кроме того, заявителем не представлены в материалы дела доказательства перечисления ответчику аванса», - констатировал судья.

Получится ли властям республики вернуть перечисленный аванс, пока совершенно непонятно. По словам главы Бурятии, у «Хотьковского автомоста» сложилась непростая ситуация.

«К сожалению, проблемы у генподрядчика не только по нашей стройке, но и по другим федеральным объектам. И нет надежды на то, что ситуация у строительной организации выправится. У компании нет ресурсов на зарплаты, найм персонала, закупку материалов», - сообщил Алексей Цыденов.

Строительство третьего моста через Уду, который получил название «Талаан» («Удача»), началось весной 2020 года. Первоначально стоимость объекта оценивалась в 7,5 млрд рублей, его планировали сдать в 2024 году. Сейчас, по словам главы, объект готов на 49%, а достроят его, возможно, в 2027 году.
Теги
мост строительство

Все новости

В одной из школ в Бурятии произошел конфликт между учителем и учеником
20.10.2025 в 13:13
Не стало педиатра, трудившегося в одной из больниц в Бурятии
20.10.2025 в 12:55
В Улан-Удэ провалилась попытка арестовать деньги и имущество «Хотьковского автомоста»
20.10.2025 в 12:43
В Улан-Удэ «накрыли» грузовики с коровами-«нелегалами»
20.10.2025 в 12:14
В районе Бурятии задержали группу вооруженных мужчин
20.10.2025 в 12:10
Бурятия пережила «черный уикэнд»
20.10.2025 в 11:49
В Улан-Удэ усадьбу Ждановой незаконно превратили в бар
20.10.2025 в 11:44
В Бурятии число людей, отравившихся магазинной едой, увеличилось до 89
20.10.2025 в 11:19
Женщина в Бурятии стала причиной госпитализации 38-летнего мужчины
20.10.2025 в 11:01
В Бурятии бесследно исчез лесной сторож
20.10.2025 в 10:55
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 октября

Читайте также
Иркутские авиастроители запустят МС-21 до конца октября
Министр Минпромторга анонсировал новый срок запуска отечественного лайнера в эксплуатацию
19.10.2025 в 11:54
Продажи «праворульных» Тойот бьют рекорды
Автомобилисты вкладываются в бренд для сохранения своих денег
19.10.2025 в 10:04
В Бурятии объявлен прием заявок на гранты социальным предпринимателям
Их сумма достигает 500 тысяч рублей
17.10.2025 в 11:37
Монголия нарастила поставки меди на 1,7 миллиарда долларов
Экспортные доходы страны выросли за счёт роста цен на металлы
16.10.2025 в 10:58
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru