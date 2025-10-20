В Улан-Удэ провалилась попытка арестовать деньги и имущество «Хотьковского автомоста»

Строительство третьего моста через Уду, который получил название «Талаан» («Удача»), началось весной 2020 года. Первоначально стоимость объекта оценивалась в 7,5 млрд рублей, его планировали сдать в 2024 году. Сейчас, по словам главы, объект готов на 49%, а достроят его, возможно, в 2027 году.

Ситуация со строительством третьего моста через Уду в Улан-Удэ продолжает стремительно развиваться. Напомним, вечером в минувшую пятницу глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что контракт с подрядчиком – АО «Хотьковский автомост» - будет расторгнут в одностороннем порядке. А днем ранее, 16 октября, Бурятрегионавтодор направил в Арбитражный суд заявление о принятии в отношении этой компании предварительных обеспечительных мер. Речь в нем шла о наложении ареста на денежные средства (в том числе те, которые будут поступать на банковский счет) или иное имущество, принадлежащее подрядчику и находящееся на строительной площадке.Из данного заявления следует, что «Хотьковский автомост» не отработал аванс в размере 1 млрд 458 млн рублей. Вероятно, Бурятрегионавтодор беспокоит, что эта огромная сумма может кануть в небытие.Однако Арбитражный суд не нашел никаких оснований для удовлетворения данного заявления.«Заявителем не приведены доводы, подтверждающие необходимость принятия предварительных обеспечительных мер и свидетельствующие о том, что имеется реальная угроза причинения значительного ущерба. Кроме того, заявителем не представлены в материалы дела доказательства перечисления ответчику аванса», - констатировал судья.Получится ли властям республики вернуть перечисленный аванс, пока совершенно непонятно. По словам главы Бурятии, у «Хотьковского автомоста» сложилась непростая ситуация.«К сожалению, проблемы у генподрядчика не только по нашей стройке, но и по другим федеральным объектам. И нет надежды на то, что ситуация у строительной организации выправится. У компании нет ресурсов на зарплаты, найм персонала, закупку материалов», - сообщил Алексей Цыденов.