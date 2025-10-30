Экономика и бизнес 30.10.2025 в 16:56

«Ростелеком» нашел сёла Забайкалья с самыми активными пользователями мобильного интернета

«Ростелеком» нашел сёла Забайкалья с самыми активными пользователями мобильного интернета
Фото: предоставлено компанией "Ростелеком"
«Ростелеком» сравнил сёла Забайкальского края, участвующие в проекте УЦН 2.0, по объему потребления мобильного интернета. Оператор проанализировал данные трафика с начала 2025 года и определил топ-5, в который вошли по два населенных пункта из Нерчинского и Сретенского, один из Шелопугинского районов. 

На первом месте по объему интернет-трафика — Аргунск, второе место заняло село Верхняя Куэнга, на третьем Алия, завершают список Олочи и Шивия. С начала года жители каждого из этих населенных пунктов ежемесячно потребляли от 10 до 15 терабайт данных. По-прежнему жители сёл больше скачивают информации, чем отправляют. Входящий трафик составляет 91 процент. 

Аналитики «Ростелекома» отмечают, что пятерка лидеров не меняется второй год подряд. По итогам прошлого года на первой строчке рейтинга был Аргунск, на втором месте среди самых интернет-прокаченных деревень — Олочи, а на третьем Алия, далее в списке шли сёла Верхняя Куэнга и Шивия.

Надежда Ельчанинова, заместитель директора Бурятского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Для "Ростелекома" одной из приоритетных задач, которую мы решаем совместно с правительством Забайкальского края, является обеспечение слугами связи пользователей, проживающих в сельской местности. Благодаря реализации федерального проекта УЦН 2.0 люди из отдаленных и малочисленных населенных пунктов могут общаться, получать информацию и пользоваться онлайн-сервисами. Им становятся доступны мессенджеры для общения с близкими, покупки на маркетплейсах, они могут в онлайн-режиме получить справки и записаться к врачу». 

Жители одного населенного пункта в среднем потребляют 4,6 терабайта в месяц. 1 терабайт данных можно приравнять к 500 часам видео или 250 тысячам фотографий, сделанных камерой смартфона, или 6,5 млн страниц документов. 

«Ростелеком» реализует «Устранение цифрового неравенства» УЦН 2.0 на территории края с 2021 года. Федеральный проект разработан для населенных пунктов с численностью от 100 до 500 человек. 

