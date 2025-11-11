Проект «Свой в Альфе»: сообщество финансово грамотных клиентов

— Социальная миссия. Акцент — на осознанных решениях и долгосрочном благополучии.





— Арина Таирова, мама в декрете, пришла за 5–10 тыс. ₽ к пособию и за год накопила на первоначальный взнос по ипотеке. Проект дал уверенность и прозрачную систему заработка рядом с семьёй.





В городах работают консультационные точки с лекциями и бесплатными консультациями, на событиях — мобильные стойки с ответами на вопросы. Программа становится ближе к людям.





Участие — добровольное и прозрачное. Партнёры не обещают «лёгких денег» и не скрывают условий. В центре — интересы клиента: оценка рисков, сравнение альтернатив, помощь в выборе инструментов. Банк даёт методические материалы и понятные правила вознаграждения. Если продукт не подходит — это честно проговаривается.





«Свой в Альфе» — не просто партнёрская программа, а движение, где объединяются заработок, наставничество и просвещение. Грамотность здесь — про заботу о себе и близких и умение ставить цели. Начать можно с малого: одной рекомендации, одной консультации, одной игры — и постепенно улучшить положение. Итог — больше осознанности, меньше случайности, доверие.





Реклама. АО "АЛЬФА-БАНК" Erid: 2VfnxvfcqER

Альфа-Банк развивает партнёрскую программу «Свой в Альфе» (старт — 2023). Суть: любой желающий может рекомендовать продукты банка знакомым, помогать разбираться в финансах и получать вознаграждение. Нет навязанных планов и отчётности — каждый сам решает, сколько времени вкладывать. Опора на личные рекомендации, а не на рекламу.Люди охотнее слушают тех, кому доверяют. Партнёр — человек, который сам разобрался и объясняет простыми словами. Возникает сообщество, где важны поддержка, обмен опытом и рост финансовой культуры.— Наставничество. Партнёры строят небольшие команды, обучают новичков, делятся практикой.— Обучение. Цифровая платформа с интерактивными курсами по продуктам и личным финансам; регулярные офлайн-встречи.— Геймификация. За активность — рейтинги и поощрения: бонусы, поездки, участие в мероприятиях.В сообществе — десятки тысяч партнёров по стране: предприниматели, педагоги, студенты, родители в декрете, активные пенсионеры. Много участников из небольших городов. Для старшего поколения это дополнительный доход и возможность оставаться социально активными.Блок про долгосрочные сбережения: как формировать капитал на образование детей, жильё, пенсию; как оценивать риски и избегать избыточных кредитов. Для простоты — настольная игра «Деньги в порядке»: сотни игровых сессий ежемесячно помогают безопасно «потренироваться» в денежных решениях.